Alberto Rosa 03 NOV 2025 - 17:33h.

Las fuerzas de seguridad investigan el hallazgo de un cadáver que fue arrojado al mar en Puerto Banús, Marbella

Hallan muerto a un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa de Las Torres de Cotillas, Murcia

Las fuerzas de seguridad investigan el hallazgo de un cadáver que fue arrojado al mar en Puerto Banús, Marbella, desde una embarcación semirrígida. Tras el rescate del cuerpo, los servicios sanitarios han certificado el fallecimiento y han trasladado el cadáver al Instituto de Medicina Legal de Málaga.

La embarcación, que podría ser una narcolancha, se ha acercado a la costa a la altura de Puerto Banús y desde la misma se ha lanzado el cuerpo al agua por la borda, tras lo cual la semirrígida ha vuelto a alta mar.

Tal y como informa ‘Málaga Hoy’, testigos avisaron a los servicios de emergencia de que una lancha se había aproximado a la bocana del puerto y había lanzado un cuerpo al agua antes de alejarse.

Las fuentes han señalado que cuando los servicios sanitarios han llegado, la persona estaba ya fallecida, aunque se desconoce si estaba muerta cuando la han arrojado al agua o si se encontraba con vida previamente a ese momento, lo que debe determinarse en la autopsia.

Todas las hipótesis sobre lo ocurrido este mediodía están abiertas, según las fuentes, y el suceso ha movilizado la Policía Nacional, la Guardia Civil y los efectivos del servicio de Emergencias Sanitarias 061. Entre las hipótesis que baraja la Guardia Civil está que pudiera tratarse de un incidente entre bandas rivales en el mar, según recoge EFE.

Por su parte, desde el Centro coordinador de Emergencias 112 Andalucía han indicado a EFE que fueron alertados de un accidente entre dos barcos en Puerto Banús y de que habría una persona herida, al parecer de gravedad, en concreto un varón. Las fuentes han señalado que se habían activado por ello Salvamento Marítimo, Cruz Roja y Policía Local, además de los cuerpos de seguridad ya referidos y el 061.

Por otro lado, en Algarrobo, otra localidad malagueña, se ha encontrado un cadáver en la playa de la Mezquitilla. A las 13:40 horas, el teléfono 112 ha recibido la llamada de un particular que divisaba un cuerpo flotando en el mar, en una zona de rocas próxima a la orilla, frente a la calle Red en la playa de Mezquitilla.

Desde la sala coordinadora se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local, a los Bomberos y a la Guardia Civil, que a su vez ha activado a uno de sus grupos de intervención, para el rescate de la persona. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado al 112 el hallazgo del cuerpo sin que de momento hayan trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso.