Rocío Amaro 09 NOV 2025 - 03:00h.

Córdoba estrena una ruta pionera de 1,6 kilómetros que combina suelo podotáctil e iluminación LED para facilitar la movilidad de personas ciegas o con baja visión en pleno centro de la ciudad

El Ayuntamiento defiende que no existe nada similar en el mundo y la ONCE celebra que la iniciativa aporte seguridad para avanzar a quienes no pueden guiarse solo por la vista

CórdobaCórdoba ha dado este lunes un nuevo paso en su apuesta por convertirse en una ciudad plenamente accesible. Lo ha hecho con la inauguración de una ruta pionera en España, y, según el Ayuntamiento, única en el mundo en su configuración, pensada para mejorar la seguridad de las personas con discapacidad visual. Se trata de un itinerario que combina suelo podotáctil y luz LED, diseñado tanto para quienes no ven como para quienes conservan baja visión. Un recorrido de 1.650 metros que conecta el Bulevar Gran Capitán con la Ronda de los Tejares, en pleno corazón comercial y administrativo de la ciudad.

El alcalde, José María Bellido, fue el encargado de presentar el proyecto, acompañado por el teniente de alcalde de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, y el presidente de la ONCE en Córdoba, Francisco Valderas. Bellido ha asegurado que no solo se trata de una obra urbana, sino de una pieza más dentro de la estrategia que ha llevado a Córdoba a recibir más de una decena de reconocimientos nacionales e internacionales en materia de accesibilidad en menos de dos años. "No se ha encontrado nada con esta ambición ni parecido", aseguró el regidor, subrayando que el itinerario "está destinado especialmente a las personas con baja capacidad visual". No solo a quienes tienen una discapacidad reconocida, precisó, sino también "a aquellos que tienen dificultades visuales" en general.

La ruta se despliega en lo que el alcalde definió como "el centro neurálgico de la ciudad". Se trata de una zona por la que pasan miles de cordobeses a diario, y que en fechas como la Navidad multiplica su actividad, su iluminación y también los obstáculos derivados de la decoración y las atracciones. La combinación de pavimento podotáctil y banda luminosa, explicó Bellido, busca precisamente evitar que quienes caminan con bastón, perro guía o visión reducida tengan que sortear un entorno que, en algunos momentos del año, se vuelve especialmente hostil.

Un proyecto ambicioso y pionero

Bernardo Jordano, responsable municipal de Inclusión y Accesibilidad, definió la iniciativa como "uno de los proyectos más significativos en clave de accesibilidad universal" de los últimos años. Lo calificó de "ambicioso" no solo por su longitud, un itinerario cerrado de 1,6 kilómetros, sino por la cantidad de elementos integrados que incluye. Pasos de peatones rebajados a cota cero, paradas de autobús reubicadas y adaptadas con podotáctil específico para transporte público, bandas amarillas de referencia, luz LED sincronizada con los puntos de embarque y bajada de viajeros… Todo con una inversión de 460.000 euros, gran parte destinada a la iluminación.

La ruta estará operativa en dos franjas fijas, de 6.00 a 10.00 horas y de 18.00 a 2.00 de la madrugada. Esto no es un detalle menor, sino que responde a la necesidad de ser útil cuando el contraste lumínico es bajo, tanto en las primeras horas de la mañana como al caer la tarde. Se trata, según las fuentes municipales, de un proyecto "con tecnología cordobesa" y desarrollado con la intención de que pueda replicarse en otros puntos de la ciudad si demuestra su eficacia. Algunos de sus elementos existen de forma aislada en otras ciudades del mundo, pero, insisten, "así, en ningún sitio".

Un gran avance para la ONCE

Para la ONCE, la ruta supone un avance funcional importante pero también simbólico. Su presidente en Córdoba, Francisco Valderas, asegura que "el Ayuntamiento da otro paso más con seguridad para las personas que no vemos". Insisten en que no se trata solo de los ciegos totales, sino de quienes tienen problemas de visión o de contraste, que encuentran en la luz LED una herramienta para orientarse sin depender de terceras personas. "Ayuda mucho a mantenernos, a avanzar con seguridad", subrayó. Una ciudad, dijo, también se mide por la forma en que incluye, y esta iniciativa !es otro paso hacia una Córdoba más inclusiva".

El proyecto se estrena en una ciudad que lleva tiempo trabajando por la inclusión. En Córdoba cuentan con más de 200 recursos municipales en materia de accesibilidad, trece premios en poco más de dos años y una estrategia que el Ayuntamiento presenta como transversal, y no limitada a servicios sociales.

La nueva ruta no pretende ser la última pieza, sino la siguiente. Rebajar bordillos, iluminar sombras, mover paradas de autobús treinta centímetros si eso evita un tropiezo. Lo que sea para aportar seguridad donde suele haber complicaciones.