Anta el estado en que lo encontraron en el hospital, los médicos le realizaron una analítica y test de tóxicos en orina: dio positivo en benzodiazepinas

Tras detectar la situación, en el hospital se activaron los protocolos previstos y se informó al Servicio de Protección de Menores de Córdoba

CórdobaUna madre y su pareja sentimental han sido detenidos en Córdoba como acusados de un delito de lesiones contra el hijo de ella, de menos de dos años, después de que el menor tuviese que ser ingresado en un hospital. Allí, comprobaron que el niño llegó sedado con benzodiazepinas, presentando cortes visibles y sangrado en la parte baja de la espalda.

Tras esos acontecimientos, y en activación del protocolo, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía procedió al arresto de los dos adultos tras iniciarse un proceso de investigación.

Investigación por posible maltrato físico grave al menor

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, fue el día 7 de octubre cuando se iniciaron las pesquisas por parte de la Unidad de Policía Adscrita después de que, durante la exploración al menor, los servicios médicos percibieran que el niño se encontraba "excesivamente tranquilo y colaborador". Tras realizarle analítica y test de tóxicos en orina, arrojó positivo en benzodiazepinas, un grupo de medicamentos que tienen efecto sedante, ansiolítico, relajante muscular y anticonvulsivante.

De este modo, y dada la gravedad de los indicios detectados por parte de los servicios sanitarios, se remitió parte al Juzgado, contactaron con el forense de guardia y emitieron hoja de Maltrato Infantil Grave (SIMIA), informándose al Servicio de Protección de Menores de Córdoba dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Fue el propio servicio el que contactó con el Área de Protección al Menor de la Unidad Adscrita, iniciando una investigación por un posible maltrato físico grave con un riesgo social que culminó con la ejecución forzosa de desamparo provisional del menor y la detención de la madre y de su pareja sentimental, ambos de 23 años.

La madre del niño declaró ser víctima de violencia de género por parte de su pareja

Durante su declaración en sede policial, la progenitora dijo ser víctima de malos tratos por parte de su compañero sentimental, lo que implicó al mismo tiempo una nueva detención del hombre por presunta violencia de género.

De este modo, se ha tramitado por este hecho el correspondiente atestado por la UFAM de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Córdoba.