El padre agredió de forma continuada a su hija cuando tenía entre 10 y 11 años

La abuela de las menores violadas vio "el miedo en la cara" de una de sus nietas cuando dijo: "abuelo no toques, que tocas mucho"

OurenAudiencia Provincial de Ourense ha condenado a 15 años de cárcel a un padre por agredir sexualmente de forma continuada a su hija -con una discapacidad- cuando tenía entre 10 y 11 años y bajo chantajes "con la tablet".

El tribunal explica en la resolución facilitada este jueves a la prensa que le impone la pena en su extensión máxima “al ser el acusado merecedor del máximo reproche punitivo” porque atentó, “de manera reiterada, contra la indemnidad sexual de su hija discapacitada, utilizando además técnicas manipulativas, como el chantaje con la tablet”.

Aparte, lo condena a cinco años de libertad vigilada y lo inhabilita para el ejercicio de los derechos de la patria potestad respecto de la víctima durante diez años y para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleven contacto con menores durante 20 años. El procesado tampoco podrá aproximarse y comunicarse con su hija durante 18 años y deberá pagarle una indemnización de 15.000 euros.

Admitió los hechos

La Sala señala en la sentencia que el sospechoso admitió los hechos, si bien negó el acceso carnal. Sin embargo, los magistrados estiman acreditado, tras valorar el conjunto de las pruebas testificales y periciales, que sometió a su hija a tocamientos de índole sexual.

Los hechos sucedieron, según consta en el fallo, en el domicilio familiar, desde el verano de 2023 y hasta el mes de junio de 2024, cuando la madre de la menor se percató de lo que sucedía. El tribunal destaca que el acusado se aprovechó, además de la discapacidad de su hija, “de su condición de progenitor de la menor y de la relación de convivencia”.

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso.