El tío de uno de los niños presuntamente maltratados en la escuela infantil La Granja de Jerez relata cómo las grabaciones del centro destaparon las agresiones y pide justicia para las familias afectadas

El familiar de un niño de dos años que iba a la escuela infantil investigada en Jerez: "Se grabaron agresiones en solo tres días, hay mucha angustia"

CádizEl caso de los presuntos malos tratos a varios niños en la escuela infantil La Granja de Jerez de la Frontera, en Cádiz, sigue causando conmoción entre las familias afectadas. Uno de los testimonios más desgarradores es el del tío de un menor de dos años que, según las grabaciones obtenidas por el propio centro, habría sido víctima de una de las cuidadoras del aula.

"Mi sobrino lleva en esa guardería desde que tenía once meses", explica a la web de Informativos Telecinco el familiar, que prefiere mantener el anonimato para proteger la identidad del niño. "En las grabaciones que el centro colocó para pillar infraganti a esa cuidadora se ve cómo el pequeño se resbala de la trona donde estaba comiendo, y ella lo agarra con violencia de los brazos y le da un bofetón que le mueve la cabeza", asegura.

"Nunca sospechamos nada"

El testimonio refleja la mezcla de incredulidad y rabia que viven los familiares desde que conocieron las imágenes. "Nunca habíamos sospechado nada. Alguna vez había llegado con un rasguño, un bocado o un moratón, pero siempre nos decían que eran cosas normales de los niños, del juego, de la convivencia", cuenta.

Pero este relato da ahora un vuelco cuando el pequeño, ya en casa, y una vez destapado el asunto, comienza a reproducir gestos que resultan, cuanto menos, inquietantes: "Después de saber lo que había pasado, le preguntamos: ‘¿Qué te hace la seño?’. Y él respondió ‘pum pum’, dándose golpes en la cabeza", algo que nunca antes había confesado a su familia. "Tiene solo dos años. No sabe si lo que le hace la profesora está bien o mal".

Este familiar asegura que el niño siempre había acudido contento al centro, aunque reconoce que este curso "le costó más adaptarse". Algo que “nos parecía raro, porque es un niño sociable, que se relaciona bien, pero nunca pensamos que pudiera estar pasando algo así", añade.

Grabaciones que destapan el caso

El caso salió a la luz a raíz de unas cámaras instaladas en la propia escuela infantil, tras la queja de un padre y las sospechas internas sobre el comportamiento de la docente. En las imágenes, según relatan los familiares, se observan agresiones físicas y gestos de maltrato hacia varios menores.

Las pruebas llevaron al despido inmediato de la trabajadora y a su posterior detención por parte de la Policía Nacional, aunque el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez decretó su libertad provisional con medidas cautelares, como la prohibición de acercarse a menos de 200 metros del centro y de los niños identificados como posibles víctimas.

"Si en solo tres días de grabaciones se han visto agresiones a cinco niños, ¿qué habrá hecho en dos años?", se pregunta el tío del menor. "Esa es la angustia que tenemos ahora, no saber cuántas veces ha podido golpearle o lo que habrá vivido y visto el pequeño".

"Queremos justicia"

La familia confía en que la investigación llegue hasta el final y se depuren responsabilidades. "Nuestro objetivo es que se le condene y pague por todo el daño que ha hecho a estos pequeños y a sus familias", asegura el familiar.

Otros padres han descrito escenas igualmente duras. Según ha confirmado el tío del menor afectado, una de las madres llegó a ver en las grabaciones cómo la cuidadora amenazaba a su hija con un "te voy a matar". Estas imágenes, hoy en manos de los investigadores, son la principal prueba en un caso que ha generado una gran indignación en Jerez.

En los últimos días, decenas de familiares, amigos y vecinos se han manifestado en las calles de la localidad gaditana con pancartas en las que se leía "los niños no se tocan", "justicia ya" o "las manos que cuidan no golpean". Mientras la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) continúa con las diligencias, los padres mantienen la esperanza de que la justicia actúe con celeridad.