Rocío Amaro 11 NOV 2025 - 13:46h.

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un homicidio tras hallar el cadáver con signos de violencia

El detenido, exmarido de la pareja de la víctima, llevó a esta a un lugar apartado, donde le golpeó hasta causarle la muerte

MálagaLa Guardia Civil ha detenido a una persona por el homicidio de un vecino de Puente Genil (Córdoba), cuyo cadáver fue localizado el pasado 2 de noviembre en un paraje aislado de Alpandeire, en Málaga. La víctima, de 42 años, fue encontrada semidesnuda y con evidentes signos de violencia en la cuneta de un camino, lo que motivó la apertura inmediata de una investigación por parte del Grupo de Homicidios de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Málaga.

Según ha informado el instituto armado, las pesquisas comenzaron con la identificación del fallecido, quien, según unos familiares, había iniciado una relación sentimental con una mujer que residía en la localidad malagueña y de la que no conocían más datos. La víctima se había trasladado a la vivienda de su pareja con la intención de iniciar una convivencia, pero durante la investigación se descubrió que la mujer tenía un exmarido que fue finalmente señalado como presunto autor del crimen.

La Guardia Civil pudo relacionar al exmarido con el vehículo sospechoso utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo, lo que permitió proceder a su detención el pasado 6 de noviembre. Además, previa autorización judicial, los agentes registraron su domicilio y su vehículo, hallando restos biológicos que finalmente incriminaban al detenido.

La víctima había convivido durante varios días en el domicilio conyugal

La investigación reveló que la víctima había convivido durante varios días en el domicilio conyugal donde el detenido residía con su exmujer. Posteriormente, el presunto autor se ofreció a llevar al hombre a la estación de tren de Gaucin, en Málaga, pero en lugar de ello lo trasladó a un sitio aislado. Allí le asestó reiterados golpes en la cabeza y la zona dorsal con un objeto contundente, provocándole la muerte.

Tras el homicidio, el detenido introdujo el cuerpo en el maletero de su vehículo, previamente forrado con plástico, y lo mantuvo en su vivienda antes de abandonarlo en el paraje de Alpandeire, donde finalmente fue hallado. Además, hizo uso del teléfono de la víctima después de su muerte y posteriormente se deshizo del móvil. La ropa de la víctima y el plástico del maletero fueron arrojados en un contenedor de basura, mientras que el arma homicida fue escondida en un almacén en un terreno de Gaucín, recuperada después por los agentes con restos biológicos que la relacionan con el crimen.

El detenido confesó el crimen ante la Guardia Civil

El detenido. ante la pluralidad de indicios obtenidos, reconoció los hechos ante la Guardia Civil en presencia de su abogado y ya se ha realizado una reconstrucción de los hechos, de la que los agentes han facilitado imágenes. Tras su puesta a disposición judicial el pasado 9 de noviembre, el juez decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Homicidios de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga y dirigida por el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ronda, plaza número 3.