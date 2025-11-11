Todo comenzó cuando los agentes vieron al conductor cometer una infracción y le dieron la señal de alto

Detienen a dos hombres por vender drogas para 'chemsex' tras encontrarse algunas en un piso turístico de Barcelona

Compartir







GranadaLa Guardia Civil ha detenido en Granada a un hombre de 30 años por un delito de tráfico de drogas tras interceptar su vehículo mientras circulaba por la autovía A-92 en Granada. El conductor del turismo transportaba 100 kilos de hachís en un total de 1.000 pastillas durante el pasado martes, según 'EFE'.

Los agentes tambi�én han arrestado a una mujer por fingir ser víctima de un robo para despistarlos en pleno registro. Todo comenzó cuando los agentes vieron al conductor cometer una infracción y el hombre huyó después de que los agentes le dieran la señal de alto.

PUEDE INTERESARTE Detenido por llevar cogollos de marihuana en un saco de comida para perro en Barcelona

Una mujer intentó entretener a los agentes

Las patrullas, después de recorrer unos kilómetros, lograron que el conductor detuviese el coche. Cuando los agentes vieron que el hombre estaba visiblemente nervioso, empezaron a registrar el vehículo.

En el interior del coche había cuatro bolsas de deporte cargadas con 1.000 pastillas de hachís y un peso total de 100 kilos. Durante el registro, una mujer acudió al lugar y se hizo pasar por víctima de un robo para entretener a los agentes.

Las autoridades comprobaron que la mujer estaba vinculada con el vehículo interceptado y con el detenido y los dos han pasado a disposición judicial como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.