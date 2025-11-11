Detenido un hombre por transportar 100 kilos de hachís en su coche por la autovía A-92 de Granada
Todo comenzó cuando los agentes vieron al conductor cometer una infracción y le dieron la señal de alto
Detienen a dos hombres por vender drogas para 'chemsex' tras encontrarse algunas en un piso turístico de Barcelona
GranadaLa Guardia Civil ha detenido en Granada a un hombre de 30 años por un delito de tráfico de drogas tras interceptar su vehículo mientras circulaba por la autovía A-92 en Granada. El conductor del turismo transportaba 100 kilos de hachís en un total de 1.000 pastillas durante el pasado martes, según 'EFE'.
Los agentes tambi�én han arrestado a una mujer por fingir ser víctima de un robo para despistarlos en pleno registro. Todo comenzó cuando los agentes vieron al conductor cometer una infracción y el hombre huyó después de que los agentes le dieran la señal de alto.
Una mujer intentó entretener a los agentes
Las patrullas, después de recorrer unos kilómetros, lograron que el conductor detuviese el coche. Cuando los agentes vieron que el hombre estaba visiblemente nervioso, empezaron a registrar el vehículo.
En el interior del coche había cuatro bolsas de deporte cargadas con 1.000 pastillas de hachís y un peso total de 100 kilos. Durante el registro, una mujer acudió al lugar y se hizo pasar por víctima de un robo para entretener a los agentes.
Las autoridades comprobaron que la mujer estaba vinculada con el vehículo interceptado y con el detenido y los dos han pasado a disposición judicial como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.