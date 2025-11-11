Rocío Amaro 11 NOV 2025 - 14:23h.

La madre de la exalcaldesa de Jerez, Conchi, padece Alzheimer y se encontraba al cuidado de una trabajadora de ayuda a domicilio cuando se perdió

La madre de Mamen Sánchez, ha sido localizada sana y salva tras horas de búsqueda, durante las cuales la alcaldesa actual de Jerez suspendió su agenda

CádizEl municipio gaditano de Jerez de la Frontera se echó en la tarde de ayer lunes a la calle para buscar a Conchi, madre de la exalcaldesa Mamen Sánchez, que desapareció supuestamente por un desafortunado error durante un traslado rutinario. La mujer, que padece Alzheimer, fue subida por equivocación a un autobús de la línea 8 en lugar del transporte del centro San Juan de Dios, lo que desencadenó en horas de incertidumbre para su familia y, en especial, para su hija.

"Urgente. Es mi madre. Tiene Alzheimer. Está perdida por Jerez" escribía en tono desesperado Sánchez. "La auxiliar de ayuda a domicilio la montó en un bus de línea 8, en vez del del centro. Viste pantalón y jersey largo negro, camiseta rosa y pañuelo al cuello rosa". y pedçia que si alguien la viera avisara a la Policía Local o Nacional de Jerez. Una publicación que provocó la reacción inmediata de decenas de personas y compañeros del Ayuntamiento.

Un parón en la agenda municipal

Así que vecinos, familiares, compañeros y autoridades se sumaron a la búsqueda. Incluso la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, suspendió su agenda prevista para participar en el operativo, ofreciendo su ayuda más allá de las diferencias políticas, dado que ambas son rivales conocidas.

Por suerte, y después de varias horas de intensa búsqueda, Conchi fue localizada por un familiar en la Calle Doctor Marañón. "Mi mamá ha aparecido. Ha sido emocionante ver a tanta gente ayudando a buscarla. Inmensa gratitud. Muchas gracias de verdad y de todo corazón por vuestros mensajes", escribió Mamen Sánchez tras el hallazgo, aportando una foto donde se refleja la emoción y el alivio tras la angustiosa espera.

"Mi madre no sabe que soy su hija"

Ahora la ex alcaldesa ha señalado que es necesario analizar cómo pudo ocurrir la confusión y que se adopten medidas para que no vuelva a repetirse: "Tendrán que explicar qué ha pasado. Hasta ahora no tenemos ninguna información oficial. Nos hemos dedicado a buscar a mi madre y a describir cómo ha sido para poder encontrarla. Y por el bien de todos, encontrarla en buen estado", respondía a un comentario en una red social. "Ella no me conoce ni a mí. No sabe que soy su hija. No se orienta. No sé cómo ha podido andar tres kilómetros sola sin que la haya atropellado un coche. Lo que haya pasado lo tendrá que analizar quien corresponda, para que no vuelva a pasar con nadie más", aclara

Conchi, que no puede defenderse sola ni cruzar calles sin ayuda, se encuentra ahora a salvo gracias a la rápida coordinación entre la familia, los vecinos y los cuerpos policiales. Ante la polémica suscitada por, de alguna forma, señalar al servidio de ayuda a domicilio, Mamen Sánchez ha querido dejar claro que no busca generalizar culpabilidades: "no creo que por un fallo se juzgue a un gran servicio y a todo el mundo que trabajáis en el mismo y que hacéis un gran trabajo. Pero si ha habido ese fallo, sea de quien sea la responsabilidad, se ha de analizar para que no se repita. Afortunadamente no ha pasado nada y se puede poner remedio, sin tener que lamentarnos de nada", concluye.

Reacciones en Redes Sociales

El episodio ha generado también numerosas reacciones en redes sociales. "Me alegro muchísimo. Yo lo compartí desde Cantabria. Ya sé lo que es esa enfermedad. La pasé con mi madre", comentó una usuaria. Otro destacó la labor de las auxiliares de ayuda a domicilio: "me alegro de que todo haya quedado en un susto, pero que triste que se tire por tierra nuestro trabajo. Nadie ve lo que hacemos. Somos el paño de lágrimas de muchos usuarios a los que ni siquiera sus hijos van a verlos. Somos las únicas que en días entran por sus puertas". Otros mensajes matizan que puede haber sido un error aislado y que no se puede generalizar.

La madre de Mamen Sánchez ya se encuentra bajo cuidado y la supervisión adecuada, y la familia espera que se implementen medidas para que ningún otro usuario del servicio de ayuda a domicilio sufra un episodio similar.