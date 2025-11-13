David Bisbal inaugura la Navidad en Almería con la reedición de su disco "Todo es posible en Navidad"

Rocío Amaro 13 NOV 2025 - 16:50h.

David Bisbal arranca en su tierra una gira navideña que recorrerá ciudades como Sevilla, Valencia, Málaga, Granada o Madrid

El almeriense reedita "Todo es posible en Navidad" con una nueva versión del clásico "Navidad sin ti", una balada latinoamericana

Compartir







AlmeríaDavid Bisbal da el pistoletazo de salida a la Navidad desde su tierra, Almería, donde este sábado 15 de noviembre inaugura su gira "Todo es posible en Navidad", con todas las entradas agotadas en la Plaza de Toros. El artista almeriense vuelve a apostar por la música navideña tras el éxito de su álbum homónimo, publicado en 2023, que lo consolidó como uno de los intérpretes más escuchados durante las fiestas y lo situó como el gran referente de la música navideña en España.

El disco, que alcanzó el reconocimiento del público con versiones de clásicos como "El burrito sabanero", "Los peces en el río" o el tema original "Todo es posible en Navidad", regresa ahora en una reedición especial que incluye una nueva canción: "Navidad sin ti". Este tema, una de las baladas más populares del repertorio navideño latinoamericano, fue originalmente compuesta por Marco Antonio Solís y se ha convertido en un himno de nostalgia y amor ausente en estas fechas.

Con su inconfundible voz y un acompañamiento orquestal de estilo "big band", Bisbal ofrece una versión cuidada y emocional que busca conectar con el público de ambos lados del Atlántico. "Navidad sin ti" mantiene la esencia melódica del original, pero añade una producción más cinematográfica y una interpretación en la que el artista imprime una sensibilidad propia.

Una gira navideña que le llevará por todo el país

El lanzamiento coincide con el inicio de su gira navideña, que recorrerá buena parte del país con conciertos en Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia, A Coruña, Málaga, Granada, Madrid y Barcelona, donde cerrará el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi. Varias de las citas ya cuelgan el cartel de sold out, confirmando el tirón del artista en directo.

Bisbal ha explicado que esta reedición busca "mantener viva la ilusión de las fiestas" y que la gira pretende ser "un espectáculo para compartir en familia, con un repertorio que une generaciones". En el escenario, combina sus éxitos más conocidos, como Ave María o Bulería, con los temas navideños que ya se han convertido en parte de su repertorio habitual en estas fechas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El fenómeno de "Todo es posible en Navidad" no fue casual. El año pasado, el álbum se situó entre los discos más vendidos en España durante diciembre y acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales. Sus canciones se convirtieron en parte de la ambientación sonora de calles, centros comerciales y hogares durante las fiestas, un fenómeno que llevó a muchos a comparar al almeriense con la estadounidense Mariah Carey, referencia internacional de los villancicos modernos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Dos décadas de carrera

A sus 46 años, David Bisbal vive un momento de estabilidad artística. Tras más de dos décadas de carrera, el cantante mantiene una conexión sólida con su público y ha sabido diversificar su repertorio con nuevos estilos sin perder su identidad. La música navideña le ha permitido explorar un registro más íntimo y emocional, con arreglos que mezclan lo clásico y lo contemporáneo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El nuevo tema, "Navidad sin ti", resume ese equilibrio entre tradición y emoción. "Navidad sin ti, blanca Navidad, un recuerdo más, una lágrima más…", canta en un estribillo que subraya la melancolía de estas fechas, pero también la esperanza y el valor de los recuerdos. La producción combina metales, cuerdas y coros, creando una atmósfera cálida y cinematográfica.

Con esta reedición, el artista vuelve a situarse en el centro del panorama musical español durante las fiestas. Su gira, que comienza con la emoción de actuar ante su público en Almería, servirá como cierre de un año especialmente activo, en el que ha continuado su colaboración con artistas nacionales e internacionales y ha reforzado su presencia en América Latina.

Bisbal acumula en su carrera más de 80 premios nacionales e internacionales, 15 discos de platino y una decena de giras mundiales. Su proyección internacional lo ha llevado a escenarios de Estados Unidos, México, Argentina o Chile, donde también su música navideña ha encontrado un público fiel.