Antonio Bernal 18 NOV 2025 - 15:53h.

Alumnos, profesores y sindicatos se concentran para reclamar unas instalaciones dignas y nuevo material para la Formación Profesional

El profesorado se ha visto obligado a impartir clases al aire libre porque el centro no cuenta con los permisos necesarios para poder desarrollar esta actividad

MálagaSin medios ni instalaciones. Así se encuentran los alumnos y profesores del Grado Superior de Electromecánica y Automoción que se oferta en el IES Antonio Gala, en Alhaurín el Grande (Málaga). El profesorado se ha visto obligado a impartir clases al aire libre porque el centro no cuenta con los permisos necesarios para poder desarrollar esta actividad, teniendo que suspender las sesiones durante los días de lluvia.

En total, medio centenar de personas entre alumnado y docentes se han visto afectadas por esta medida. Sindicatos como USTEA, Estudiantes y Comisiones Obreras ya han alzado la voz y se sumaron a una concentración este pasado lunes para reclamar una actuación urgente en el centro educativo.

Carmen Máximo, del sindicato USTEA, advierte de que la Junta de Andalucía destinó casi un millón de euros de fondos europeos para la mejora del centro. Una cantidad de la que ahora solicitan una auditoría para saber a dónde ha ido a parar. "No sabemos dónde está ese millón de euros y, ante la falta de respuesta de las administraciones, hemos solicitado una auditoría", explica la portavoz sindical a Informativos Telecinco.

Finalizar un curso sin los conocimientos básicos

La promoción actual de alumnos se ve abocada a finalizar un curso sin las herramientas ni la formación deseada debido a esta falta de dotación e instalaciones, según denuncia el sindicato. "Solo tienen una nave en condiciones pésimas sin dotación ni materiales necesarios para formarse en esta materia", lamenta.

Los alumnos echan en falta medios como una cabina de pintura o un plato aspirante, máquinas necesarias para finalizar un curso de estas características. Esto supone que los jóvenes terminarán el grado y saldrán al mercado laboral sin los conocimientos y sin saber cómo usar este tipo de maquinaria. "Para nosotros es criminal. No están cumpliendo las medidas de seguridad y deberían asumir responsabilidades", critica Máximo.

Ante esta situación de "negligencia", como califica USTEA, los sindicatos no descartan celebrar nuevas acciones y concentraciones en defensa de esta comunidad educativa.