Álex Aragonés 24 NOV 2025 - 16:25h.

La Guardia Urbana ha pillado a una persona especializada en este método cuando se llevaba un dispositivo de un establecimiento

Detenidos tres ladrones multirreincidentes por 13 robos con el método de los marcadores en pisos de Barcelona

Compartir







BarcelonaLas modalidades de robos siguen creciendo en Barcelona. La última de ellas el método 'underpaper', donde los diarios en papel sirven para algo más que informarse de la actualidad en el caso de los ladrones, que han encontrado una vía para sacarles provecho.

La Guardia Urbana de la capital catalana ha pillado a una persona especializada en este método, justo cuando se llevaba el teléfono móvil de un cliente en un establecimiento de comida rápida del barrio de la Sagrada Família.

PUEDE INTERESARTE Detienen a 72 personas en el décimo operativo contra la multirreincidencia en Barcelona

Un hurto en el que los ladrones aprovechan que la persona en cuestión deja un teléfono móvil sobre la mesa para llevar a cabo un robo en el que el papel es clave para llevarlo a cabo.

¿En qué consiste?

Esta modalidad consiste en colocar un diario o cualquier otro documento, como puede ser un mapa, sobre el dispositivo de la víctima mediante a alguna excusa. De este modo, aprovechando esta distracción, los ladrones se llevan el terminal escondido debajo del papel sin que la persona se dé cuenta. Para evitarlo, la Guardia Urbana de Barcelona ha dado unos consejos a la ciudadanía.

Entre ellos, el más importante es no dejar ni el teléfono ni cartera sobre mesas o mostradores en establecimientos públicos y, "especialmente" en zonas turísticas o muy concurridas de la capital catalana.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Es necesario desconfiar de personas desconocidas que se acerquen a pedir información y mantener siempre vigilados el entorno y los objetos personales", han culminado desde el cuerpo policial que, en caso de hurto o tentativa, recuerdan que es necesario llamar al teléfono de emergencias 112 para denunciar los hechos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El otro método ocurrido en el último mes

El miedo a ser robado se convierte en un temor común para los turistas. Esta preocupación se debe a la atención que los ladrones fijan en este tipo de perfil para cometer una modalidad delictiva que en algunos casos también deja diferentes métodos que pillan por sorpresa a las personas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Es el caso del 'método del clavel', una tipología de hurto que dos mujeres llevaron a cabo este mes de noviembre en Barcelona, donde se llevaron 380 euros de una víctima

La Guardia Urbana pilló en el barrio del Fort Pienc del distrito barcelonés del Eixample a las personas en cuestión, que hurtaban a turistas a través de esta modalidad delictiva, que consiste en ofrecer claveles a los turistas, colocándoles la flor en la solapa y solicitando un donativo a cambio.

De dar limosna a que te roben el dinero

Sin embargo, en el momento en que las víctimas sacaban la cartera para dar la limosna, las autoras aprovechan la distracción para sustraerles el dinero. Un robo que acabó con final feliz tras la detención de las dos mujeres y con el retorno de los 380 euros que había perdido la víctima tras esta acción.

El método del 'clavel' se trata de una conocida modalidad delictiva perpetrada por mujeres conocidas como 'claveleras', que al principio llevaban flores, normalmente claveles. De ahí su nombre, aunque después cambiaron a hojas o ramas de cualquier planta, con las que pedían monedas a los turistas a cambio de las mismas.

Una vez que conseguían que los turistas sacaran la cartera aprovechaban para acercar la mano con la que llevaban las flores, hojas o ramas, con la excusa de indicarle las monedas al mismo tiempo que distraían a la víctima para sustraerle los billetes y abandonar el lugar de forma rápida.

Las mujeres aprovechaban la distracción y la habilidad para la sustracción. Sin embargo en algunas ocasiones, cuando las víctimas se percatan e intentan evitar el hurto se puede llegar a producir un forcejeo y cierta violencia para conseguir huir con el botín y se convierte en un robo con violencia.