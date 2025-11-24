Dueño de la joyería desvalijada por aluniceros: "Me han robado todas las joyas"

Los aluniceros desvalijaron la joyería entera, llevándose todas las joyas

Cinco detenidos en Almoradí tras una ola de robos en comercios y vehículos: sorprendidos in fraganti por unos agentes de paisano

Compartir







Cuatro aluniceros asaltaron una joyería en Coslada. Los delincuentes lograron entrar en el establecimiento y robar todas las joyas de la tienda antes de escapar, dejando un rastro de daños materiales y una peligrosísima persecución policial durante la cual no dudaron en embestir varios coches.

'El programa de Ana Rosa' habla en directo con Iván, dueño de la joyería, quien explica lo que se llevaron los ladrones: "Nos desvalijaron toda la tienda, me han robado todas las joyas, se llevaron parte de oro, plata y una firma de bisutería".

Dueño de la joyería: "Desde que dan el primer mazazo hasta que llega presencia de policía local pasaron cuatro minutos"

Sobre cómo fue el robo, comenta: "Entran tres encapuchados con gorras y linternas y empiezan a dar mazazos y se pusieron a saquear todo. Desde que dan el primer mazazo hasta que llega presencia de policía local pasaron cuatro minutos. No sabemos quiénes son, pero hay un vídeo circulando por internet; posiblemente sean otros que intentaron entrar en otra joyería, pero nosotros no sabemos nada, la policía está trabajando en ello".

Además, comenta que, por desgracia, no es la primera vez que sufre un robo en su negocio: "No es el primer robo que sufro, por desgracia ya llevo unos cuantos, pero esta es la primera vez que lo sufrimos así. Sabían perfectamente a por lo que iban".