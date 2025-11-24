El conductor, que quería embarcar hacia Argelia, fue detenido, además dio positivo en THC, por lo que se le intervino hachís y se le inmovilizó el vehículo

Un conductor roba el coche de la persona que le auxilió tras un accidente y sufre otro accidente en Palencia

Agentes de la Comisaría de Proximitat del Marítimo han detenido a un hombre tras localizar en su vehículo una gran cantidad de objetos de valor presuntamente robados. El turismo de matrícula francesa, que circulaba por la calle Serrería de Valencia lleno de objetos que impedían la visibilidad del habitáculo y ocultaban la placa de matrícula trasera, llamó la atención de los agentes. Al acercarse comprobaron que de su interior se desprendía un fuerte olor a hachís.

El coche contenía teléfonos móviles, tablets, ordenadores, bicicletas, patinetes eléctricos y otros efectos. El conductor no fue capaz de acreditar la procedencia de ninguno de los objetos.

Durante la inspección, los agentes lograron activar uno de los teléfonos e identificar a su propietaria legítima en Francia, quien confirmó que había sido sustraído días antes. Tras conversar con el conductor éste afirmó haber adquirido todos los objetos en un mercadillo de Toulouse y pretendía embarcar hacia Argelia ese mismo.

Positivo en THC

El detenido dio positivo en THC, por lo que se le intervino hachís y se le inmovilizó el vehículo. Todos los objetos quedaron depositados en dependencias policiales, mientras se continúa con las diligencias por su presunta procedencia ilícita.

En total los objetos que se decomisaron fueron 11 patinetes eléctricos, tres bicicletas, seis teléfonos móviles, un ipad, una televisión, dos rodillos de ciclismo de entrenamiento y dos cadenas doradas.