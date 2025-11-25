El hombre ha sido hallado en el interior de su vivienda con signos de violencia

El cuerpo del hombre ya ha sido trasladado al Instituto de Medicina para la realización de la autopsia

Compartir







MálagaAgentes de la Guardia Civil investigan las circunstancias que rodean la muerte de un hombre en la localidad malagueña de Yunquera. Su cuerpo ha sido hallado en el interior de una vivienda.

El hallazgo del cadáver se ha producido el lunes y según los primeros indicios podría tratarse de una muerte violenta, según han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Según ha podido saber 'Diario Sur', se trataría de un hombre de unos 60 años que trabajaba en el sector de la construcción, aunque estaba de baja.

A la espera de la autopsia

Los agentes han realizado una inspección en el lugar donde ha aparecido el cadáver para recabar posibles huellas y determinar lo sucedido.

Tras la autorización judicial del levantamiento del cadáver, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina para que en las próximas horas se le practique la correspondiente autopsia que determinará la causa de la muerte.