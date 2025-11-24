El detenido carecía de permiso de conducir vigente y tenía una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por malos tratos en el ámbito familiar

La Policía Local de Almería ha detenido, tras una persecución de más de tres horas por la ciudad, a un conductor de 40 años que ha dado positivo en cocaína, cannabis y anfetaminas. Además constaba una orden para su ingreso en prisión por un delito de malos tratos al que achacan ahora tres delitos contra la seguridad vial y otro contra la salud pública.

El hombre, vecino de Almería, fue sorprendido en la noche de este domingo sobre las 23,15 horas en el Camino Almendros cuando circulaba en una furgoneta que llevaba el tren trasero "muy bajo" debido a un posible exceso de carga, según ha explicado la Jefatura en una nota.

Volantazo para escapar de la Policía Local de Almería

Así, los agentes decidieron seguir la furgoneta hasta que a su paso por la calle Mimbre le dieron el alto a través de señales luminosas y acústicas. Aunque el conductor "se detuvo unos instantes", acto seguido emprendió nuevamente la marcha "dando un volantazo para cambiar de sentido, con doble línea continúa, provocando que otro vehículo que circulaba por su carril tuviera que frenar bruscamente para evitar la colisión".

Los agentes iniciaron la persecución de la furgoneta mientras su conductor hacía caso omiso a los requerimientos acústicos y luminosos del vehículo policial y de otras patrullas de la Policía Local que se incorporaron para interceptarlo.

La persecución se prolongó hasta las 3,00 horas por varias calles de la ciudad, por las que el fugitivo iba "a gran velocidad" y, "en ocasiones, en sentido contrario a la marcha o encima de la acera e incluso de un parque".

Así, al llegar a la calle Teruel, en el barrio de Torrecárdenas, el copiloto del vehículo huido "abandonó la furgoneta a la carrera, sin que pudiera ser identificado", mientras que su compinche "emprendió de nuevo la marcha vulnerando las más elementales normas de circulación hasta llegar a la calle Camping, que no tiene salida, por lo que inició la fuga a pie, siendo interceptado poco después por los agentes".

El detenido carecía de permiso de conducir vigente y tenía una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por malos tratos en el ámbito familiar. Además, dio positivo en cocaína, cannabis y anfetaminas. Durante el registro al que se le sometió se le incautaron 105 euros en metálico y 154,6 gramos de hachís, mientras que la furgoneta portaba tableros de parqué empaquetados, sin que pudiera justificar su procedencia.

La Jefatura de la Policía Local ha felicitado a los funcionarios policiales actuantes por su rápida intervención, "demostrando su profesionalidad, compromiso con la seguridad y con la capacidad de tomar decisiones en situaciones complejas".