El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se practicarán las diligencias forenses necesarias

La Policía Judicial realiza una primera inspección ocular en la mina de Cangas del Narcea

Compartir







La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre de unos 63 años, cuyo cadáver fue hallado este lunes en el interior de su vivienda en Yunquera, un pequeño municipio malagueño de menos de 3.000 habitantes. Según las primeras investigaciones, el hombre habría sido degollado, aunque las autoridades aún no han confirmado el móvil del crimen.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, confirmó este martes los hechos durante un acto en Sevilla y detalló que los agentes están buscando al posible autor de este asesinato. El hallazgo del cadáver generó gran conmoción entre los vecinos, quienes describen a la víctima como una persona conocida en la localidad.

Tras la autorización judicial, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se practicarán las diligencias forenses necesarias para esclarecer las circunstancias de su muerte. La Guardia Civil continúa recabando información y revisando posibles testigos o grabaciones de seguridad que puedan ayudar a identificar al responsable.

Este suceso ha sacudido a la comunidad de Yunquera, un municipio habitualmente alejado de hechos violentos. Las autoridades han solicitado colaboración ciudadana y esperan que la investigación permita esclarecer pronto los motivos y la identidad del autor de este crimen.