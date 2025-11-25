La Policía busca a un aficionado que agredió a un jugador infantil en Huelva tras un partido de fútbol base

Rocío Amaro 25 NOV 2025 - 16:10h.

La Policía Nacional trata de localizar a un aficionado que agredió a un jugador infantil de 13 años tras el final de un partido en Huelva

El C.D. Pérez Cubillas se desvincula de los hechos y pide disculpas por el incidente

HuelvaLa Policía Nacional ha abierto una investigación para localizar al aficionado que propinó un puñetazo a un jugador de 13 años al término de un partido infantil en Huelva. El incidente tuvo lugar este domingo en las instalaciones del club C.D. Pérez Cubillas, durante un encuentro correspondiente a la Tercera Andaluza infantil entre el equipo local y La Punta del Caimán.

Según las primeras diligencias, el partido transcurría con normalidad con un resultado que arrojaba un empate entre ambos equipos, pero justo en el último minuto se produjo el gol de la victoria para el equipo local, finalizado el encuentro con un 3-2. Dadas las circunstancias, el pitido final, provocó que varios menores protagonizaron empujones dentro del campo, sin que la situación fuera grave. Sin embargo, y según un testigo, un adulto, que no formaba parte de la plantilla, saltó al terreno de juego desde el banquillo del equipo visitante y comenzó a empujar con fuerza a los niños, algunos de los cuales cayeron al suelo.

Raúl Gómez, tesorero del club Pérez Cubillas, asegura que la situación se descontroló con la aparición de ese supuesto agresor en el césped: "varios padres vieron como empujó a algunos niños, tirandolos al suelo, hasta que se puso frente a uno de nuestros jugadores y le propinó dos bofetadas", cuenta. Tras la agresión, el adulto abandonó rápidamente el lugar para evitar ser identificado. Ahora la Policía Nacional ha confirmado que se han iniciado diligencias para localizarle y determinar las posibles responsabilidades.

El C.D Pérez Cubillas se desvincula de los hechos

El club C.D. Pérez Cubillas ha emitido un comunicado expresando su rechazo a la violencia y desvinculándose del comportamiento del agresor. "Queremos mostrar nuestra repulsa ante cualquier tipo de violencia y, sobre todo, el triste acontecimiento ocurrido en nuestras instalaciones. No tenemos conocimiento de quién es esta persona y trataremos de esclarecer lo ocurrido dentro de nuestras posibilidades. Se tomarán las medidas oportunas para que un comportamiento así, totalmente fuera de nuestra idea formativa, no vuelva a suceder", señala el comunicado.

El club subraya que se trata de un hecho aislado que no representa sus valores, centrados en la integración y el fomento de un deporte limpio. "Desde nuestro club y su junta directiva deseamos una pronta recuperación a los afectados, pidiendo disculpas. Este incidente no nos representa y estamos totalmente en contra de estas actuaciones", añade el escrito.

Gómez insiste en la importancia de mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo. "Nos duele todo lo ocurrido porque los valores que transmitimos a nuestros jugadores son otros y apostamos por un comportamiento ejemplar de familiares y niños", insiste.