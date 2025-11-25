La mujer hallada muerta en su chalé de Valdelagrana fue estrangulada: un conocido suyo ha sido detenido y buscan al autor material

Las autoridades que investigan la muerte de la mujer en Valdelagrana barajan el robo como principal hipótesis

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por su supuesta implicación en la muerte de una mujer unos 72 años, cuyo cadáver, con signos de violencia, fue hallado este pasado domingo en su chalé de Valdelagrana, en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Asi han informado a 'EFE' fuentes próximas a la investigación. Se trata, según las fuentes, de un hombre que hacía trabajos de mantenimiento en el chalet en el que vivía la mujer, en la urbanización de Valdelagrana, y que por ello gozaba de su confianza.

No obstante la Policía busca a otro hombre que sería, según las mismas fuentes, el autor material del homicidio, y que está de momento en paradero desconocido.

Se trataría de un familiar del varón arrestado que presenta graves antecedentes penales. Según informa 'Diario de Cádiz', la autopsia practicada a la víctima ha confirmado que falleció estrangulada.

La Policía trabaja con la hipótesis de que el móvil del crimen fuera el robo

La mujer, divorciada desde hace año, vivía sola en su chalé, que se comunicaba con otra vivienda de su hija, quien, según los vecinos, actualmente reside en Madrid.

La Policía descartó desde el principio que se tratase de un caso de violencia machista y trabaja con la hipótesis de que el móvil del crimen fuera el robo.

El juzgado que instruye las diligencias ha decretado el secreto de las mismas, mientras prosigue la investigación para aclarar los hechos.