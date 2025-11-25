Ana Verdejo 25 NOV 2025 - 09:40h.

Un estudio de la Universidad de Granada revela que las mujeres que han sufrido violencia machista necesitan más tiempo para memorizar aunque no empeoran su rendimiento

Coincidiendo con el Día internacional para la eliminación de la Violencia de Género contra las mujeres un estudio realizado por la Universidad de Granada revela los efectos del maltrato sobre las víctimas. Las mujeres maltratadas presentan, entre otros problemas, dificultades para procesar y recordar lo que escuchan o leen.

El estudio señala dificultades en la fase de aprendizaje y un mayor esfuerzo cerebral en las víctimas de la violencia machista. Concluye que, la violencia de género deteriora la memoria de las mujeres supervivientes.

María Pérez, estudiante de doctorado y autora del estudio de la Universiada de Granada, explica que estas mujeres pueden tener más dificultades para recordar incluso tareas sencillas de su vida diaria: "Pues no chiquilla que voy a la lista de la compra y no me acuerdo"

“Cuanta más severa era la violencia más alteraciones en el funcionamiento cerebral encontrábamos”, advierte Miguel Pérez, también autor de la investigación y profesor del Centro Mente y Cerebro de la UCR.

Estas son las conclusiones a las que ha llegado en el estudio en el que han participado 80 mujeres, la mitad de ellas, víctimas de violencia de género.

“Utilizamos una técnica que se llama resonancia magnética funcional que nos permite ver cómo funciona el cerebro”, explica Juan Verdejo, también miembro del equipo investigador y docente del Centro Mente y Cerebro.

Antes de hacerse una resonancia, las mujeres se someten a una tarea de memoria. Así, “aprendían unas palabras y cuando estaban dentro de la máquina tenían que tratar de recordarlas. En ese momento captamos imágenes de su cerebro y podíamos saber cómo se comporta la memoria dentro del cerebro de la mujer", comenta Verdejo.

Las mujeres supervivientes tienen el mismo rendimiento

La investigación demuestra que las víctimas de maltrato necesitan más tiempo para aprender, lo que no implica un peor rendimiento. “Las mujeres supervivientes pueden aprender y conseguir resultados muy similares”, señala Pérez.

El estudio tiene como objetivo ofrecer herramientas que faciliten la vida cotidiana a las víctimas y mitigar la huella que deja la violencia machista en sus memorias.