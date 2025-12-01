Rosmed cambió tres veces de centro y este año se dio de baja a pesar de haberse matriculado

El caso de las dos menores que se han quitado la vida en Jaén sigue conmocionando al país. Una de las dos adolescentes, Rosmed, le envió a su novio Sharit un mensaje para despedirse de él y para dejar la relación. La principal hipótesis es la de un suicidio pactado entre ellas, según informa Antonio Lasso.

Alexander, el padre de Sharit, afirmó que el teléfono de su hija tiene registrado un mensaje de la otra joven, que era su amiga, diciéndole que se iba a quitar la vida y sobre las 21:45 horas, la respuesta de su hija fue mandar un mensaje al que era su novio para poner punto y final a la relación.

"Está documentado de que Rosmed sufría temas de bullying", según el padre de Sharit

Los padres de Sharit niegan que su hija sufriera acoso escolar. “Era una niña feliz, no sufría bullying, nunca hubo señales de aburrimiento o tristeza. Nunca le escuché nada. Era extremadamente segura”, explica Alexander, padre de Sharit.

"Está documentado de que Rosmed sufría temas de bullying, que sufría temas de depresión. La niña Rosmed no pudo conseguir los materiales porque sus padres no lo pudieron comprar y ella estuvo una semana nada más estudiando en ese instituto. Ahí la niña a nosotros nos dijo 'Rosmed está muy mal, dice otra vez que se va a matar'", relata el padre de una de las menores.

En el caso de Rosmed, la menor cambió tres veces de centro y este año se dio de baja a pesar de haberse matriculado. Además, en el instituto del curso pasado le abrieron un protocolo de autolesiones, y en el anterior hubo intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar. La Policía trata de averiguar si indujo a su amiga a terminar juntas con su vida.