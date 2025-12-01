El último audio que una de las chicas muertas en Jaén le envió a su padre

Las dos adolescentes de 15 y 16 años habían salido juntas a dar una vuelta

Los amigos de las dos adolescentes halladas muertas en un parque de Jaén aseguran que las menores sufrieron acoso escolar

Este lunes Jaén vive el segundo día de luto por la muerte de dos adolescentes, Sharif y Rosmed, de 15 y 16 años. Rosmed le envió un mensaje a su padre aquella tarde. Él insiste en que algo no le cuadra.

“Sharif y Rosmed eran buenas chicas, amables y responsables”, dice Asmed, el padre de Rosmed. Tenía que estar en casa sobre las 22.00 horas pero cuando no llegó “nos preocupamos porque siempre avisaba si se iba a retrasar”.

En ese momento supieron que algo había ocurrido, pero nunca imaginaron el desenlace. No les cuadra porque aquella misma tarde, Rosmed le envió un mensaje a su padre contándoles sus planes.

Rosmed le dijo que estaba con Sharif, que habían comprado unas chuches y que iban a dar una vuelta. Nada en sus palabras mostraba que estuviese mal, afirma su padre en declaraciones al diario El Mundo.

El padre de Rosmed salió a buscarlas

Asmed, preocupado después de que su hija no le cogiera el teléfono y tras saber que su amiga Sharif tampoco había llegado a casa, salió a buscarla.

Asmed cogió un patinete para recorrer las calles de la ciudad de Jaén junto a uno de sus hijos. Dieron tantas vueltas que el patinete se les quedó sin batería.

Al final encontraron a las dos chicas en el parque. Una imagen que Asmed no puede sacarse de la cabeza.

Entre él y su hijo dice que intentaron reanimar a las niñas sin éxito y llamaron a Emergencias.

Una de las menores fue incinerada este sábado. El entierro de la otra será este lunes.

La Policía trata el caso como dos suicidios. Sin embargo, los amigos de las chicas, que no encuentran explicación a sus muertes, señalan que ambas sufrieron acoso escolar. una de las chicas "sufrió bullying en su anterior instituto, en El Valle, y es algo de lo que no se había recuperado y estaba muy afectada por ello”, ha declarado al diario 'El País'.

Luto en la comunidad educativa de Jaén

Desde el Instituto San Juan Bosco de Jaén, donde estudiaban actualmente las dos chicas, han mostrado el dolor y tristeza “por la terrible pérdida de las dos alumnas de nuestro centro”.

“Hoy es un día muy duro para la comunidad educativa del IES San Juan Bosco. Sabemos que no hay consuelo posible en estos momentos, y menos en tal traumática pérdida. A estas dos familias rotas por el dolor, a sus compañeros y amigos de clase, a sus docentes, la comunidad educativa del IES os enviamos un enorme abrazo”, ha manifestado el centro en un comunicado.

La comunidad educativa se ha unido a los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Jaén y al minuto de silencio que se guardará la mañana de este lunes las 12.00 horas, una concentración que también se llevará a cabo en el centro educativo.

También la Universidad de Jaén (UJA) ha manifestado “su más profundo dolor y consternación” ante la trágica noticia del fallecimiento de dos jóvenes menores de edad, ocurrido en la madrugada del sábado.

El equipo de gobierno y de toda la comunidad universitaria han expresado en un comunicado: “Nuestro más sentido pésame, solidaridad y cercanía a las familias, amigos y seres queridos de las fallecidas”.

“Somos conscientes de que no existen palabras que puedan consolar una pérdida tan prematura y desoladora, pero deseamos hacerles llegar todo nuestro apoyo en estos momentos de inmensa tristeza”, ha manifestado.