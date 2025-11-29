El Gobierno descarta la participación de terceras personas en la muerte de las dos adolescentes halladas muertas en un parque de Jaén

No se aprecian signos de violencia externa ni indicios de participación de terceras personas en la muerte de dos adolescentes

JaénEl subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Ángel Fernández, ha apuntado que en una primera inspección ocular llevada a cabo por la Brigada Judicial de la Policía Nacional no se aprecian signos de violencia externa ni indicios de participación de terceras personas en la muerte de dos adolescentes halladas en la madrugada de este sábado en el Parque de la Victoria de la ciudad jiennense.

En un audio difundido a los medios, el subdelegado ha indicado que tras las primeras premisas, podría descartarse en principio la participación directa de terceras personas, siempre a expensa del desarrollo de la investigación.

Bajo secreto de sumario este "posible suicidio"

Asimismo, ha señalado que se encuentra decretado el secreto del sumario y ha rogado que se mantenga el máximo respeto a las menores fallecidas y a sus familias, a quienes ha querido trasladar "nuestro dolor en unos momentos extraordinariamente duros".

En contexto, la Policía Nacional de Jaén investiga la muerte de dos jóvenes halladas a la 01,30 horas de este sábado en el Parque de la Victoria de la ciudad jiennense. Fuentes del citado cuerpo han afirmado en declaraciones a Europa Press que se ha decretado el secreto de sumario hasta que no se levante por parte del juez.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha precisado a esta agencia que recibieron un aviso a las 1,30 horas de la mañana por dos jóvenes "posiblemente fallecidas" en el Parque de la Victoria de Jaén.

La sala coordinadora del 112 activó a efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento. La hipótesis inicial de trabajo es considerar este suceso como "posible suicidio".

Tres días de luto en Jaén por la muerte de las dos adolescentes

Además, el Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto oficial y un minuto de silencio, que tendrá lugar el próximo lunes, por la trágica muerte de dos chicas adolescentes, de 15 y 16 años, cuyos cuerpos sin vida han aparecido esta madrugada en un céntrico parque de la capital.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, serán tres días de luto que comenzarán desde la noche de este sábado y hasta el próximo martes, 2 de diciembre, con las banderas del edificio principal a media asta.

El minuto de silencio tendrá lugar a las 12 de la mañana del lunes en la puerta del Consistorio y los jiennenses que lo deseen podrán sumarse para testimoniar su pesar por el fallecimiento de ambas menores.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha lamentado el trágico suceso y ha expresado sus condolencias en nombre de la corporación municipal a las familias de las dos adolescentes.

Millán ha pedido que se deje trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación de un suceso en el que todo apunta que no ha habido terceras personas implicadas y, “especialmente, para no aumentar el dolor de familiares, amigos y allegados en estos complicados momentos”.

El Teléfono de la Esperanza, anónimo, confidencial y gratuito

Hay que recordar que en España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.