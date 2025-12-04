Una alcaldesa granadina denuncia la difusión de imágenes vejatorias suyas creadas con Inteligencia Artificial

Redacción Andalucía Europa Press 04 DIC 2025 - 12:21h.

En las imágenes, la alcaldes de Cúllar, Granada, Ana Belén Martínez, aparece metida en un ataúd, ligera de ropa o rodeada de hombres en posición sugerente

La Guardia Civil investiga ya la difusión en redes sociales de esas falsas imágenes creadas con Inteligencia Artificial

GranadaLa alcaldesa de Cúllar (Granada), Ana Belén Martínez, ha denunciado ante la Guardia Civil la difusión en redes sociales de falsas imágenes suyas creadas con Inteligencia Artificial de carácter sexual y vejatorio.

La investigación está siendo realizada por el equipo especializado en delitos informáticos de la Guardia Civil de Granada sin que hasta el momento se haya identificado al culpable, según han detallado a Europa Press fuentes municipales.

Las imágenes comenzaron a circular el pasado miércoles 26 de noviembre en el perfil de Facebook de una persona vinculada al municipio que lleva un año sin hacer uso de esa cuenta y, de hecho, todavía permanecen publicadas en esa red social.

La alcaldesa aparece metida en un ataúd

La regidora no descarta que el presunto autor haya podido suplantar la identidad en Facebook de esta vecina para hacerle "daño a ella" o a ambas con estas imágenes, en las que Ana Belén Martínez aparece metida en un ataúd, ligera de ropa o rodeada de hombres en posición sugerente.

La alcaldesa se percató de lo que estaba pasado ese mismo miércoles tras salir de un acto con motivo de la semana contra la Violencia de Género. Las primeras capturas llegaron al teléfono de su teniente de alcalde y seguidamente a ella.

"Sufrí una crisis de ansiedad y me dolió mucho, no tengo por qué esconderlo", ha relatado en declaraciones a Canal Sur Televisión, relatando que su "mayor miedo" es el "sufrimiento" que esta situación pueda causar a sus hijos que son menores y a sus padres, de avanzada edad.

La Guardia Civil investiga los hechos

"Me fui al cuartel de la Guardia Civil a interponer la denuncia porque lo que tenía claro, a pesar del estado emocional en el que yo me encontraba en ese momento, era que quería denunciarlo y que esto no quede impune, no por mí, sino por todas las mujeres que a diario sufrimos este tipo de violencia (...) que va denigrando a la mujer por el mero hecho de ser mujer", ha censurado.

Martínez no cree que esto sea fruto "de un asunto político" sino que el artífice de estas imágenes ha debido de ser una persona "con algún tipo de problema mental".

Hasta el momento todos los signos políticos que hay en el municipio han condenado estos hechos, que ha avanzado el diario Ideal, y la alcaldesa de Cúllar ha trasladado su agradecimiento por todas las muestras de cariño que ha venido recibiendo.