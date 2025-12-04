Detienen al mejor que quemó el pelo a un hombre sin hogar para humillarle en Benacazón, Sevilla: difundieron el vídeo por redes sociales

La Guardia Civil ha detenido este jueves a uno de los menores que ayer difundieron por redes sociales un vídeo en el que se les podía ver en una plaza pública de Benacazón (Sevilla) hostigando a un hombre sin hogar, al que humillaron y quemaron parte del pelo.

Según han informado fuentes de la investigación, el menor pudo ser identificado y posteriormente detenido ya que se aprecia su cara perfectamente en el vídeo que se ha difundido, y ahora se está a la espera de que aclare la identidad del segundo participante en la grabación, cuyo rostro no se ve.

La detención se ha producido pasadas las seis de la tarde en el domicilio del menor. También se ha identificado a la persona agredida, a la que tratan de localizar para que pueda presentar una denuncia.

Las diligencias de la investigación, iniciadas por agentes del puesto de Sanlúcar la Mayor, han sido trasladadas a los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de Sevilla, ya que se investiga el caso como un presunto delito de odio.

Otro menor grababa la agresión

En las imágenes se puede ver a los menores acosando a una persona en un banco de un parque, a la que le queman el pelo tras burlarse de él por el peinado que llevaba. Uno de los menores, el que graba, imita a un policía que da órdenes al otro, al que le indica que tiene que quemarle el pelo por el aspecto que tiene, mientras que el atacado les dice que "cada uno lleva el pelo como quiere".

Durante unos cuatro minutos, uno de los menores le quema varias partes del pelo hasta que pide “por favor” que le dejen de molestar. Fuentes del Ayuntamiento han precisado que la víctima es una persona que procede de una localidad distinta a la sevillana, al tiempo que han explicado que pasa de vez en cuando algunos días en las calles del pueblo, donde pernocta, sin que nunca haya dado problemas a la vecindad