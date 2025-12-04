La presentadora de Informativos Telecinco ha izado la bandera blanca y verde de Andalucía, junto a Juanma Moreno Bonilla

En el año 2022, el Consejo de Gobierno estableció oficialmente el 4 de diciembre como el 'Día de la Bandera de Andalucía', con el que se pretende "impulsar iniciativas educativas, sociales e institucionales que contribuyan a garantizar la máxima difusión de los valores y significados que encarna dicho emblema". La fecha escogida hace honor al 4 de diciembre del año 1977, cuando más de dos millones de andaluces dejaron al margen cuestiones ideológicas y partidistas y llenaron las calles de las ocho provincias para reivindicar una mayor autonomía para la comunidad.

Al frente de estas manifestaciones se encontraba la bandera blanca y verde de Andalucía, como símbolo de unión y fraternidad de toda la ciudadanía andaluza, de ahí en adelante. Junto a Juanma Moreno Bonilla, la presentadora (y compañera) de Informativos Telecinco, Isabel Jiménez, ha protagonizado el izado de este emblema, dando después un discurso en el que, versando a Lorca, ha definido a la región como una tierra que "hace sentir a los demás como en su propia casa":

"Los andaluces acogemos como nadie"

"En este momento que estamos viviendo de continuo enfrentamiento y de buscar siempre la debilidad del otro, deberíamos centrarnos más en lo que nos une. Y esta es una tierra en la que sabemos hacer eso muy bien. Andalucía acoge como nadie, somos maestros de hacer sentir a los demás como en casa y es algo que va en nuestra cultura, en nuestra forma de ser y que siempre demostramos. Así lo hicimos ese 4 de diciembre de hace 48 años, cuando más de dos millones de andaluces salieron a la calle para reivindicar nuestra autonomía, nuestros valores y nuestra libertad", ha dicho, como buena hija de Almería.

Así mismo, ha invitado a los jóvenes de la Generación Z a conocer la historia más reciente de su tierra: "Yo no viví ese preciso momento, no había nacido, pero sí que lo tengo muy presente. Y creo que las nuevas generaciones deberían conocer esta parte de nuestra historia, ver esas imágenes de esos miles de personas recorriendo nuestras calles con las banderas porque, gracias a ellas, hoy Andalucía es la que es. La que en la era de lo digital, en la era de las redes sociales y de la Inteligencia Artificial, prevalece nuestra tradición, nuestra personalidad y desde aquí yo la reivindico. Conversemos más, mirémonos más, cantemos, bailemos y trabajemos en equipo", la concluido la periodista.