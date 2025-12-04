El vídeo fue grabado justo en el parque por uno de los agresores y ha causado una gran indignación en el pueblo

Dos menores se graban mientras humillan a un hombre sin hogar quemándole el pelo en un pueblo de Sevilla: "Es una prueba de fuego"

Dos presuntos menores le queman el pelo a un hombre y lo suben a redes sociales en Benacazón, Sevilla. Se ríen de él y le humillan sin atisbo de piedad. “Más todavía por arriba, por la calva”, asegura uno de ellos. La víctima tiene varias quemaduras en la cabeza y la Guardia Civil ha empezado las investigaciones tras recibir el vídeo, según informa Marta Álvarez.

La víctima es una persona sin hogar, muy conocida entre los vecinos y comerciales. Los propios residentes aseguran que es un hombre tranquilo que nunca ha dado problemas. El vídeo fue grabado justo en el parque por uno de los agresores y ha causado una gran indignación en el pueblo.

"Central, hay que quemar ya", dice uno de los agresores

La víctima pedía que parasen, pero sus agresores siguieron grabándolo todo. El vídeo se difundió por redes sociales. Los agresores serían dos menores, uno de ellos ya ha sido plenamente identificado. Los agentes tratan de dar con el resto de implicados, incluida la persona sin hogar.

Las imágenes, de gran crudeza, muestran cómo uno de los menores se ha hecho pasar por un agente de policía mientras el otro ejecuta sus indicaciones. A lo largo de la grabación, el menor que sostiene el teléfono móvil va dando órdenes en tono de falsa autoridad, diciendo expresiones como: "Central, hay que quemar ya".

El otro chico obedece sin dudar, prende fuego al cabello de la víctima con un mechero y solo en una ocasión formula una pregunta: "¿Está bien, señor?". Pero la respuesta del menor que graba es tan firme como cruel: "Es una prueba de fuego, hay que quemar más".

La víctima permaneció sentada en el banco

En ningún momento se percibe reacción defensiva por parte del hombre, que permanece sentado en un banco mientras los menores continúan con la situación. "Con el poco pelo que tengo, encima me lo queman", acierta a decir, con tono tranquilo, en un momento de la agresión.

La Guardia Civil mantiene aún sin confirmar la fecha exacta en la que se produjeron los hechos, a la espera de contrastarla directamente con el afectado.