Juanma Moreno dice que se han manejado con "humildad para reconocer que nos hemos equivocado", en referencia a la crisis de las mamografías

Isabel Díaz Ayuso cancela su asistencia al 17 Congreso del PP de Andalucía por motivos de salud

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado este sábado en su intervención como candidato a la reelección como líder del PP andaluz (PP-A), en el XVII Congreso Autonómico de esta formación, a que "cuando salgáis de aquí defendáis sin ningún complejo que el partido que más ha hecho por los servicios públicos en la historia de Andalucía es el Partido Popular". En ese mismo encuentro, Miguel Tellado ha señalado que el peso de la ley caerá sobre el "clan de las chistorras" del PSOE.

Moreno Bonilla, durante el tramo de su discurso que ha dedicado a la gestión sanitaria, ha afirmado que se han manejado con "humildad para reconocer que nos hemos equivocado", en referencia a la crisis de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama, pero ha pedido que se haga "en la calle, en las conversaciones".

"Lo vamos a seguir mejorando"

El mandatario regional ha defendido que no es una exigencia "porque lo pida yo" al argumentar que "es una verdad en mayúscula, incontestable", esa condición del "partido que más cuida los servicios públicos en la historia de Andalucía".

"Así es y así lo demuestran los datos", ha resaltado. En ese instante, ha despertado la mayor reacción del auditorio, que se ha puesto en pie enardecido y ha gritado "presidente, presidente".

"Lo estamos haciendo año tras año y vamos a seguir mejorándolo", ha apuntado, añadiendo que "es palabra de proyectos políticos como el nuestro y palabra de Juanma Moreno", antes de reafirmarse en que "lo vamos a seguir mejorando".

Consolidar la "nueva normalidad" de Andalucía

Juanma Moreno ha hecho un llamamiento a consolidar la "nueva normalidad" de Andalucía que llegó con su Gobierno hace más de siete años tras décadas de ejecutivos socialistas y ha advertido, de cara a las elecciones autonómicas de 2026, que "quien crea que está ganado, se equivoca".

"Hoy me presento aquí a pedir vuestro apoyo porque el plan que trazamos para mejorar Andalucía está funcionando. Hemos andado una parte del camino y tenemos las ideas, los equipos y la determinación para seguir adelante con un plan que funciona, que nos ha llevado a crecer por encima de España y de la Unión Europea desde que gobernamos y recortando distancias con las comunidades más ricas", ha subrayado.

Moreno, que ha subido al escenario al ritmo de la canción 'Mi realidad' del grupo Lori Meyers, del que es fan, ha manifestado que el PP-A no intenta hacer una Andalucía a su "medida", sino que se trata de que el partido esté a "la medida de Andalucía". "Hoy somos el mayor partido de Andalucía y el que más se parece a esta tierra porque hemos sabido entre todos abrirnos, renovarnos, crecer, sumar y acoger", según Moreno, para quien esta tierra no puede volver a lo que había en 2018, último año de los gobiernos del PSOE-A.

"Me interesa la política útil, la que cambia y mejora la vida de las personas y de las familias, esa es la política difícil, la que requiere el coraje, la constancia, el trabajo, la que a veces nos estalla en las manos y no te deja dormir", ha indicado Moreno, quien ha expresado su rechazo a esa "otra política de la pancarta, del insulto, de la polarización, de la mentira y del odio".

"Aquí nunca agachamos la cabeza, sino que siempre damos la cara ante los problemas", ha puntualizado Moreno, quien ha añadido que el PP-A defenderá siempre a Andalucía "en todas las batallas, en todos los terrenos y frente a quien haga falta y gobierne quien gobierne en España".