Agencia EFE 20 NOV 2025 - 12:40h.

En total, once personas han sido puestas a disposición judicial, y la operación ha permitido intervenir dos vehículos y 340 plantas de marihuana

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a realizar vuelcos de marihuana en la costa de Granada con la puesta a disposición judicial de 11 personas y la incautación de dos vehículos y 340 plantas de esa droga.

A todos se les atribuye la supuesta autoría de un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal, mientras que dos de ellos están investigados también por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad, después de que uno de los guardias que intervino en la operación resultara herido y trasladado a un centro sanitario.

Descarga de bolsas con marihuana

La actuación que dio origen a la operación tuvo lugar a principios del pasado octubre, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Almuñécar (Granada) sorprendió a varios encapuchados descargando, de forma apresurada, bolsas de basura negras desde sus vehículos hacia el interior de una vivienda de la localidad, según el instituto armado.

Al aproximarse, los agentes percibieron un intenso olor a marihuana.

Al verse descubiertos, los encapuchados huyeron en distintas direcciones, algunos hacia el interior de la vivienda. Los guardias civiles iniciaron la persecución, impidieron que cerraran la puerta del inmueble y, tras un forcejeo, detuvieron a dos de ellos.

En un registro posterior de la vivienda, los agentes hallaron 220 plantas de marihuana recién cortadas escondidas en bolsas que habían sido sustraídas esa misma noche de un invernadero situado en la localidad de Salobreña.

En una inspección posterior del invernadero se hallaron evidencias claras del robo y se localizaron 120 plantas de marihuana en su interior.

Como resultado, el propietario del invernadero fue puesto a disposición judicial como supuesto autor de un delito de cultivo y elaboración de droga.

La investigación continuó para identificar al resto de integrantes del grupo criminal que habían huido en un primer momento. Finalmente, se localizó y puso a disposición judicial a otros ocho implicados en el vuelco de la marihuana, lo que permitió desmantelar por completo la estructura delictiva.

La investigación, que instruye un juzgado de Almuñécar, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.