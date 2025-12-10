La autora había anunciado en 2024 que dos años antes le habían diagnosticado un glioblastoma, uno de los tumores cerebrales más agresivos

Sophie Kinsella, autora de la exitosa serie de novelas 'Shopaholic', ha muerto a los 55 años de edad, según ha anunciado su familia. La escritora británica, cuyo verdadero nombre era Madeleine Sophie Wickham, había sido diagnosticada una forma agresiva de cáncer cerebral en 2022.

Segú cuenta 'BBC' en una declaración publicada el miércoles en sus cuentas oficiales de redes sociales, sus familiares comunicaron: "Estamos desconsolados por anunciar el fallecimiento esta mañana de nuestra querida Sophie (también conocida como Maddy, también conocida como Mummy)". Añadieron además que "murió en paz, y sus últimos días estuvieron llenos de sus verdaderos amores: la familia, la música, la calidez, la Navidad y la alegría".

Kinsella, una de las autoras más influyentes de la ficción contemporánea, vendió más de 50 millones de copias en más de 60 países, con traducciones a más de 40 idiomas. Su muerte ha generado homenajes en todo el mundo literario, incluidos mensajes de compañeros escritores, así como de su agente y su editor. La autora había anunciado en 2024 que dos años antes le habían diagnosticado un glioblastoma, uno de los tumores cerebrales más agresivos.

El comunicado familiar continuaba: "No podemos imaginar cómo sería la vida sin su resplandor y amor por la vida". También destacaba su fortaleza: "A pesar de su enfermedad, que soportó con un coraje inimaginable, Sophie se consideraba verdaderamente bendecida: por tener una familia y unos amigos tan maravillosos y por haber tenido el extraordinario éxito de su carrera como escritora". Finalmente, sus seres queridos expresaron el profundo vacío que deja su pérdida: "Ella no daba nada por sentado y estaba eternamente agradecida por el amor que recibía. La extrañaremos muchísimo, se nos parte el corazón".

Una voz única

Un comunicado de la editorial de Sophie Kinsella destacó que la autora "definió y elevó la comedia romántica al poblar sus historias con problemas de la vida real que combinaban ingenio, profundidad emocional y perspicacia social". Bill Scott-Kerr, su editor durante muchos años en Transworld, la recordó como "nuestra autora, nuestra animadora, nuestra compañera de conspiración y nuestra amiga".

La escritora británica de comedia romántica Jill Mansell también expresó su admiración: "Maddy era una escritora brillante, pero lo más importante es que era una persona verdaderamente encantadora. En ambos aspectos trajo mucha alegría al mundo".

Los agentes de Kinsella, Araminta Whitley y Marina de Pass, la describieron como "una mujer inteligente, imaginativa, amorosa e irreverente que valoraba el profundo poder conectivo de la ficción". Destacaron además su especial talento para construir personajes que generan identificación global: "Tenía un don excepcional para crear protagonistas e historias emocionalmente resonantes que hablaban y entretenían a los lectores dondequiera que estuvieran en el mundo y cualesquiera que fueran los desafíos que enfrentaran".

Las dos primeras novelas de la serie fueron adaptadas en la película de 2009 Confesiones de una compradora compulsiva, protagonizada por Isla Fisher. Tras su enorme éxito, Kinsella escribió ocho novelas más de 'Shopaholic' y un cuento, además de otros 18 libros, entre ellos una novela juvenil y cuatro obras infantiles. Entre sus títulos más conocidos se encuentran también ¿Puedes guardar un secreto? y La diosa no doméstica.

Aunque en ocasiones se clasificó su obra como "chick lit", Kinsella matizó esta etiqueta. En una entrevista con 'Daily Mail' en 2018 afirmó: "Cuando oigo el término 'chick lit', siento una punzada, no de molestia, sino de ligera resignación. 'Oh, esto otra vez...'". Y añadió: "Nunca nadie me ha dicho a la cara: 'Tus libros son inferiores', pero si me dicen: 'Tus libros son para leer en la playa', les digo: 'Sí, me parece bien. ¡Léanlos en la playa!'".

Su novela más reciente, 'What Does It Feel Like?', publicada en octubre de 2024, abordaba de forma semificticia su diagnóstico de cáncer, escrito después de su cirugía. En la introducción explicó su relación con la escritura como vía de expresión personal: "Siempre había procesado mi vida a través de la escritura. Escondiéndome tras mis personajes de ficción, siempre he convertido mi propia vida en una narrativa. Quizás sea mi versión de terapia".