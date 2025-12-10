Un niño resulta herido tras caerle encima un poste en un campo municipal de fútbol en Cádiz

Rocío Amaro 10 DIC 2025 - 12:03h.

El menor fue trasladado al Hospital Puerta del Mar con un fuerte golpe en la cabeza, recibiendo el alta tras confirmar que no presentaba lesiones internas

Los bomberos han precintado la zona afectada y han revisado el resto de postes de las instalaciones deportivas

CádizUn menor ha resultado herido este martes en el complejo deportivo Puntales-La Paz de Cádiz después de que uno de los postes que sostiene la red situada detrás de la portería se haya desprendido y haya caído sobre él durante un entrenamiento. El Consorcio de Bomberos de la provincia ya ha actuado en la zona para revisar la estructura y ha detallado en un comunicado que el poste se ha roto por la base.

El accidente ocurrió sobre las 18:30 horas en el campo Pedro Fernández, el más pequeño que tiene estas instalaciones deportivas. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso y movilizó de inmediato a los servicios sanitarios, a la Policía Local y a los bomberos.

Dada las circunstancias, y aunque el menor se mostraba consciente en todo momento, fue trasladado en ambulancia al Hospital Puerta del Mar por un fuerte golpe en la cabeza.

El poste cayó sobre dos menores que se encuentran fuera de peligro

Según ha explicado a este medio Enrique Rodrigo, presidente de la Asociación Gaditana de Clubes de Fútbol Modesto, el poste ha caído sobre dos jugadores: "A uno le ha dado en la espalda, pero no ha necesitado asistencia porque aseguraba encontrarse bien, y al otro, en la cabeza, y por eso se lo han tenido que llevar en ambulancia”.

Ambos jugadores pertenecen a la categoría cadete, por lo que tienen entre 14 y 15 años, y forman parte del Club Deportivo Raúl Navas de Cádiz, que se disponía a comenzar el entrenamiento en el momento del accidente. Por ese motivo los menores se encontraban agrupados de pie fuera del terreno de juego.

Una vez en el hospital, al menor herido se le realizaron todas las pruebas pruebas pertinentes, entre ellos un TAC, en el que quedaba reflejado que no presentaba lesiones internas. "Le han dado el alta por la noche y gracias a Dios todo ha quedado en un susto", ha confirmado Rodrigo, que ha estimado que el poste afectado mide unos seis metros y sirve para evitar que los balones salgan fuera del campo. "No hacía viento, así que todo apunta a un fallo en el agarre de la parte inferior", ha añadido.

Entrenamientos suspendidos y vestuarios clausurados

Tras los hechos, los bomberos precintaron la zona y comenzaron a inspeccionar el resto de estructuras similares con las que cuentan dichas instalaciones deportivas para descartar riesgos. Por el momento, como medida preventiva, se han suspendido todos los entrenamientos y los partidos en el campo Pedro Fernández (el más cercano al lugar del accidente) y se han cerrado los vestuarios anexos, aunque el resto de instalaciones del complejo permanece abierto.

"Por estas instalaciones pasan unas 500 personas al día, ya que solo en la asociación somos unos 1.400 socios, pero también hay usuarios que entrenan rugby, atletismo o boxeo" cuenta Enrique, consciente de lo grave que podrían haber si los hechos. "Lo importante es que la cosa no ha llegado más lejos", ha señalado.

La Delegación de Cádiz de la Real Federación Andaluza de Fútbol también ha lamentado los hechos a través de sus redes sociales, asegurando que "desde el momento en el que hemos tenido conocimiento, estamos trabajando junto a la Asociación Gaditana de Clubes de Fútbol Modesto y el club afectado", escriben. "Nuestra disposición a colaborar es total y haremos todo lo posible para que este tipo de percances no vuelvan a suceder", han expresado estas fuentes oficiales.

La Federación también ha trasladado todo su apoyo a la familia, deseando "la pronta mejoría al jugador afectado", además de asegurar que "nos ponemos a disposición de sus familiares para ofrecerles nuestra ayuda y asistencia".