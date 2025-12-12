La colisión entre dos camiones y un coche deja en Guillena tres fallecidos y dos heridos, Sevilla

Los cortes en la A-66 en dirección Sevilla continúan y que se ha establecido un desvío obligatorio

El Servicio de Emergencias 112 ha confirmado que la colisión entre dos camiones y un turismo ocurrida este viernes en el kilómetro 798 de la A-66, a la altura de Guillena, ha dejado tres fallecidos y dos heridos, que han sido trasladados al Hospital Virgen Macarena. El turismo quedó atrapado en su interior tras el impacto.

El incidente se produjo sobre las 14:00 horas, momento en el que varios ciudadanos alertaron al centro de emergencias, y ha obligado al corte total de la vía.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del servicio de Bomberos, Guardia Civil, personal de tráfico y mantenimiento de la carretera, así como del Servicio Sanitario 061. Los bomberos solicitaron una grúa de gran tonelaje para levantar uno de los camiones volcados y excarcelar a las víctimas, según ha informado el 112 en su página oficial.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha señalado que los cortes en la A-66 en dirección Sevilla continúan y que se ha establecido un desvío obligatorio en la salida del kilómetro 797.