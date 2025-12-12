Durante la vista, el detenido negó cualquier agresión sexual al menor y defendió la validez de la prueba de ADN

La Sección Civil y de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) ha ratificado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para la madre de Lucas, el niño de cuatro años asesinado en Garrucha, y para su pareja sentimental, tras una comparecencia telemática.

La magistrada María Ramírez García mantiene la medida adoptada el 6 de diciembre por el juzgado de guardia, señalando que procede confirmar la prisión por las mismas razones previamente expuestas, las comparecencias se realizaron por videoconferencia desde la prisión de El Acebuche, sin traslado a sede judicial. El abogado de la pareja de la madre, Manuel Martínez Amate, ha anunciado que presentará recurso de apelación ante la Audiencia de Almería.

Durante la vista, el detenido negó cualquier agresión sexual al menor y defendió la validez de la prueba de ADN. Su defensa cuestiona los indicios biológicos de la autopsia preliminar y plantea que la muerte fue accidental o fruto de un homicidio imprudente por omisión, alegando que no pidieron ayuda médica por miedo a ser detenidos al convivir quebrantando una orden de alejamiento.

Sobre las lesiones del niño, la defensa afirma que era “torpe” y que los arañazos y marcas provenían de accidentes domésticos, negando un maltrato continuado. El abogado también mencionó elementos esotéricos, señalando que la madre pidió agua bendita el día previo al crimen para “echar a los malos espíritus”, lo que apunta a posibles rituales de santería.

Fuentes jurídicas confirman que la prisión provisional ha sido ratificada en los mismos términos para la madre del menor, cuya defensa también solicitó su libertad.