Alberto Rosa 12 DIC 2025 - 19:04h.

El hombre aprovechaba las estructuras de los inmuebles para escalar y asaltar viviendas e incluso iglesias

Roban y violan a un menor con autismo en unos baños públicos de Bilbao: la Ertzaintza busca al agresor

Compartir







La Policía Nacional ha detenido en Sevilla al presunto autor de 12 robos con fuerza en casas habitadas y tres robos en parroquias de Sevilla y Alcalá de Guadaíra. Se trata de un ‘Spiderman’ ladrón, ya que ha cometido los robos mediante el conocido método del escalo.

Tal y como informa ‘El Correo’, el detenido actuaba trepando por fachadas, patios, terrazas o balcones para acceder a las viviendas sin necesidad de forzar puertas o accesos principales.

PUEDE INTERESARTE Las primeras imágenes del robo en el Louvre: un ladrón vestido con un chaleco amarillo fuerza una vitrina de la sala Apolo

El presunto autor seleccionaba viviendas que contaban con patios, terrazas u otras estructuras que facilitaban el acceso, incluso parroquias e iglesias. Según el citado medio, entre los objetos robados se encontraban joyas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que, posteriormente eran destinados a su venta en el mercado ilícito.

Parte del material robado se ha podido recuperar gracias al trabajo de investigación desarrollado por los agentes. La investigación continúa abierta para determinar si el detenido pudiera estar implicado en otros hechos similares, mientras que la autoridad judicial ha ordenado su ingreso en prisión como presunto responsable de los delitos investigados.

El ladrón 'Spiderman' de Sant Adrià de Besòs

El de Sevilla no es el único caso de ladrones que optan por el método de escalar fachadas para acceder a las viviendas. En Sant Adrià de Besòs, los Mossos d' Esquadra detuvieron en 2023 a un hombre que accedió a varios pisos de un edificio de la calle Onze de Setembre de la localidad catalana para intentar asaltarlos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El hombre se vio descubierto por los Mossos y otros vecinos, por lo que decidió trepar por otros balcones de una calle aledaña hasta conseguir escapar. Posteriormente fue detenido, pero se vivieron momentos de angustia cuando algunos de los vecinos intentaron coger de las piernas al ladrón que intentaba escabullirse por los toldos.

Los Mossos les gritaban que no le tocaran ante el riesgo de que este pudiera caer al vacío. Una vez detenido, durante el cacheo se le encontró un teléfono móvil y otros objetos, como una tarjeta de crédito.