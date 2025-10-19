En las imágenes se ve a un hombre con chaleco amarillo que aparece forzando una de las vitrinas

Robo en el Louvre: Macron promete restablecer las piezas robadas y llevar a los responsables ante la justicia

Continúan las investigaciones por el robo de este domingo en el museo Louvre de París. Por el momento se habla de que habrían sido tres los atracadores que han conseguido robar nueve piezas de las colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia, aunque una de ellas, la corona de la emperatriz, ha podido ser recuperada tras ser encontrada por los alrededores del museo.

Los atracadores habrían huido en moto y uno de ellos se habría dejado un casco, por lo que si encuentran ADN, podría ayudar en la investigación para atraparles. Las imágenes de las cámaras de seguridad van a ser fundamentales para aclarar todo lo sucedido en la sala Apolo, mítica del museo del Louvre. De momento, está circulando una imagen grabada con un teléfono móvil del que podría ser uno de los atracadores de este robo para la historia, un hombre con chaleco amarillo que aparece forzando una de las vitrinas.

Joyas de la colección de Napoleón

Los ladrones habrían sustraído hasta nueve joyas de la colección de Napoleón y la Emperatriz que alberga el museo. Las autoridades han encontrado una de las reliquias que había sido robada, la corona de la emperatriz Eugenia, en las inmediaciones del museo con algunos daños.

Entre las nueve piezas robadas se encuentra un collar, un broche y una tiara. Todas se exhibían detrás de las vitrinas dedicadas a Napoleón y los soberanos franceses.

Así es la galería de Apolo del Louvre de París

La sala de Apolo se ubica en el primer piso del ala Denon, sobre la ‘Petite Galerie’ (en español, Pequeña Galería), al que los ladrones habrían accedido aprovechando la instalación de un montacargas por unas obras de renovación que se están llevando a cabo.

El espacio, con casi 400 años de historia, tiene unos 600 m² de superficie (61,34 m de largo por 15 m de alto) y ha servido de modelo para la ‘galerie des Glaces’ (en español, la galería de los Espejos) del Palacio de Versalles. Cuenta con más de 100 obras entre pinturas, esculturas y tapices y alberga en sus vitrinas la exposición de las joyas de la corona francesa con diamantes tan valiosos como el Régent, que no ha sido sustraído en el robo.

Un robo muy rápido

Según el ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, fueron tres o cuatro personas que penetraron en el museo utilizando un montacargas que les permitió subir hasta el primer piso. Allí usaron pequeñas motosierras para romper los cristales y se dirigieron a las vitrinas donde estaban las joyas. Tras el robo, procedieron a darse a la fuga inmediatamente en moto.

El titular de Interior insistió en que los ladrones "actuaron muy muy rápido", pero también en que las fuerzas del orden acudieron "inmediatamente", que están movilizadas y que en este tipo de sucesos su nivel de éxito es superior al 50 %.