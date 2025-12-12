La madre estaría en la casa cuando ocurrieron los hechos pero trató de ocultarlo

Todos conocían la indefensión del niño asesinado en Almería pero nadie actuó: ni la familia ni el colegio denunciaron

La tía abuela de Lucca, el niño de cuatro años asesinado en Almería, fue al cuartel con fotografías de los morados del pequeño y avisó de que el maltratador convivía con su sobrina y el niño pero no quiso poner denuncia. Lo hizo una semana antes de que la pareja de la madre, presuntamente, violase y golpease al menor de cuatro años hasta la muerte.

La madre estaría en la casa cuando ocurrieron los hechos pero trató de ocultarlo. Después, ambos abandonaron al menor en una playa. La pareja de la madre ha negado hoy ante el juez la agresión sexual al pequeño. Así lo ha trasladado ante los medios de comunicación su abogado, el letrado Manuel Martínez Amate, después de la comparecencia que ha tenido lugar en Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Vera (Almería) para ratificar las medidas preventivas de prisión provisional ya dictadas sobre ambos.

El acusado le habría fracturado un hueso del brazo en una ocasión

El documento judicial recoge que la pareja de la madre que el hombre habría aprovechado los momentos en los que se quedaba al cuidado del niño para agredirlo e incluso en una ocasión le habría fracturado un hueso del brazo. Ese maltrato previo constaba ya en un procedimiento anterior en el que fue condenado a la prohibición de acercarse al pequeño.

Según el auto, el 3 de diciembre, sobre las 11:00 horas, la madre salió de la vivienda para preparar comidas en el kiosco en el que trabajaba y dejó al menor al cuidado de su pareja sentimental. El investigado habría comenzado entonces a agredir al niño "de forma reiterada en el abdomen y en otras partes del cuerpo", además de realizar actos de carácter sexual que provocaron la presencia de restos biológicos sobre el menor, según detalla el atestado.

La agresión física provocó un derrame intestinal que derivó en la muerte del pequeño, estimada en torno a las 15:30 horas. El informe preliminar de la autopsia señala como causa del fallecimiento un shock hipovolémico, desgarro hepático y politraumatismo abdominal con etiología homicida.

Tras el fallecimiento del niño, ambos investigados habrían trasladado el cuerpo sin vida hasta un antiguo búnker situado en la playa de Garrucha, en dirección a Mojácar, donde finalmente fue localizado.