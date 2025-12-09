La acusación "no descarta más responsables" en la muerte violenta de Lucas, el menor de Garrucha

"Que se deje investigar a fondo y si hay algún responsable más, que se detenga y si tiene que ingresar en prisión que ingrese"

Decretan prisión sin fianza para la madre de Lucas, el niño de cuatro años asesinado en Garrucha, y para su pareja

"Que se deje investigar a fondo y si hay algún responsable más, que se detenga y si tiene que ingresar en prisión que ingrese. La participación de otras personas no se descarta. Tenemos una investigación que es secreta". Son las palabras de José Luis Martínez, acusación particular y abogado del abuelo del menor asesinado en Garrucha al programa Hoy por Hoy Levante.

"A esta acusación particular le gustaría llamar a todas esas personas que han visto cosas para que se animen a testificar y a aportar su testimonio, que siempre es fundamental para esclarecer aún más esta causa", ha señalado en la entrevista a dicho medio.

"Ahora mismo la familia quiere conocer la verdad, saber quienes son los autores y que caiga quien tenga que caer con la máxima pena que establece el Código Penal por estos hechos", ha resumido durante su intervención este lunes en el programa Hoy por Hoy Levante.

El abuelo de Lucas, Martín, lo tiene claro. Si su hija está involucrada en el asesinato de niño “que lo pague”. El abogado de la familia asegura que “quiere que se investigue a fondo y se llegue a la verdad. Si la hija ha tenido participación y es culpable, que lo pague igual que cualquier otro. El abuelo quiere justicia para su nieto por encima de todo”.

La madre del menor, embarazada de cinco meses y su pareja, en prisión

Se da la circunstancia de que, tanto la madre del menor -embarazada de cinco meses- como su pareja, han ingresados en prisión por la presunta comisión de un delito de asesinato y otro de maltrato habitual, calificación que se concretará conforme avance la instrucción de la causa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). "Solicitaremos la entrega del cuerpo del menor, para que sea incinerado por el abuelo", ha señalado el abogado.

El abuelo del menor vive en Guadalajara y el niño estaba con su madre y desconocía lo que le pasaba. Le decían que el pequeño estaba bien, según el abogado. "Hablaba con su hija y le decía que se había caído o tropezado. Le decían que lo habían llevado al médico".

La familia entiende que esto es una fracaso de todas las instituciones porque "el niño a los 4 años iba al colegio solo, llevaba hematomas y la tía abuela cuando detectó lesiones del menor en la cabeza se acercó a la Guardia Civil para denunciar los hechos. Les dijo que el menor estaba siendo maltratado. Allí le dijeron que denunciara". Lo que extraña al abogado es la no actuación de oficio, que se hubieran reunido con la madre y se hubieran personado en un centro médico con él. "Aquí ha habido un cúmulo de cosas que han fallado y un niño de 4 años ha estado indefenso".

"Como abogado criminalista sé que a veces hay temas de progenitores que tienen problemas con Servicios Sociales por un absentismo o un moratón y directamente comienza la investigación, citan a los padres..." por lo que esta situación "me ha sorprendido mucho", reconoce, sin querer señalar a nadie.

En cuanto a la acusación que realizará en el proceso, no sólo va a solicitar penas por un presunto asesinato sino también por presuntos malos tratos habituales.

La autopsia y las diligencias policiales, que permanecen bajo secreto de sumario, serán claves para determinar la autoría material de los hechos y el grado de participación de cada uno de los investigados en la muerte del pequeño.

El abuelo pedirá la custodia del hijo que espera su hija

Durante su comparecencia en sede judicial, los dos han mantenido estrategias diferentes. El hombre, que no es el padre biológico del menor, pero convivía con él y con la madre pese a tener una orden de alejamiento vigente sobre ella, sí ha prestado declaración ante el juez. La madre del menor, por su parte, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

El abuelo ha anunciado su intención de solicitar la custodia del bebé que espera la detenida, quien se encuentra embarazada de cinco meses, para evitar que quede bajo su tutela tras el nacimiento o entre en el sistema de protección de menores, garantizando que permanezca en el entorno familiar del abuelo.

No solo eso. La personación del abuelo como acusación particular se ha formalizado inicialmente en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera (Almería), que se encontraba en funciones de guardia cuando se produjo el hallazgo del cuerpo y las detenciones.

No obstante, el abogado de la familia prevé que la causa sea inhibida en breve al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad, competente en materia de Violencia sobre la Mujer, dado que uno de los investigados es la pareja sentimental de la madre y existía una orden de alejamiento previa.

La acusación ha querido aclarar la confusión generada en torno a la filiación del menor. El letrado ha subrayado que el padre biológico "nunca reconoció al niño" y no forma parte del procedimiento. Legal y afectivamente, la figura paterna ha sido siempre el abuelo materno, Martín, quien dio sus apellidos al pequeño Lucas y quien ahora lidera la búsqueda de justicia.

El cadáver del menor de cuatro años de edad hallado en la costa de Garrucha (Almería) presentaba signos de violencia física y sexual conforme a los indicios hallados en la autopsia preliminar del cadáver realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería. El cuerpo sin vida del niño apareció en torno a las 23,30 horas en la caseta de El Cargadero, en una playa situada en el límite con el término municipal de Mojácar, tras la denuncia interpuesta por el padre biológico del niño, quien se encontraba fuera de Almería en el momento de los hechos.