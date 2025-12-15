Un toro genera pánico en la carretera entre Moguer y Lucena del Puerto

Claudia Barraso 15 DIC 2025 - 18:41h.

Un toro ha causado pánico en la carretera que une Moguer y Lucena del Puerto: no hubo que lamentar heridos

Un toro ha causado pánico en la carretera que se encuentra entre Moguer y Lucena del Puerto. Los conductores han tenido que parar casi en seco al encontrarse al gran animal cruzando tranquilamente la calzada.

Algunos usuarios de redes sociales que han publicado imágenes del momento han relatado que han encontrado al animal en un punto muerto, justo en “plena curva”. En los vídeos publicados el animal aparece paseándose de un lado a otro de la carretera en ambos sentidos. Su paso afectó a los coches que circulaban en ambos en los dos carriles.

Aunque por fortuna sí que se ha podido evitar que ocurriese un accidente, muchos usuarios se han llevado un buen susto al tener que frenar de golpe o esquivar al toro.

Consiguieron desviarle de la calzada con una vara

Uno de los conductores consiguió sacarle de la carretera desviándole con una vara evitando que se alterase y pudiese embestirle. Este incidente no ha provocado ningún herido ni demasiadas alteraciones de tráfico.

Se desconoce si el toro proviene de alguna de las fincas de la zona, pero este suceso ha servido para denunciar la peligrosidad que supone para muchos conductores la presencia de algún animal en la carretera.

Muchos ganaderos dejan en libertad a los animales para que puedan pastar por los alrededores, sin tener en cuenta que muchos se pueden desorientar y acabar en poblados, calzadas e incluso carreteras, poniéndose en peligro y a otras personas.