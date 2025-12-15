Cazan en Valladolid a un conductor ebrio, sin carnet y da positivo en cocaína y marihuana

Un conductor de Valladolid, cazado ebrio y sin carnet, da positivo en alcohol y drogas.

La DGT prepara controles a cualquier hora del día a partir de este lunes 15.

Ha ocurrido en Valladolid, en La Rondilla. De madrugada, a eso de las 3:50 horas. Los agentes dieron el alto a un hombre para pedirle la documentación. Lo que vino después les dejó sin palabras. Comprobaron que carecía de permiso de conducir por la pérdida de la totalidad de los puntos. No solo eso. Al realizarle las pruebas de alcoholemia, el conductor dio positivo con 0,63 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y positivo en el consumo de dos drogas. Nada menos que en cocaína y marihuana, informa El Norte de Castilla.

La noticia salta a la luz justo cuando la DGT informa que realizará cada día 35.000 pruebas de alcohol y drogas a conductores dentro de la campaña de control que se prolongará desde hasta el domingo, en la semana previa a Navidad y en la que se celebran multitud de cenas y comidas con amigos y compañeros de trabajo.

Durante la presentación de la campaña, el jefe provincial de Tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades, ha recordado que el alcohol se mantiene como segunda causa más frecuente en los siniestros mortales en carretera. Y pese a todo, como demuestra la detención de Valladolid, de poco sirven para algunos los avisos de que conducir un coche en un estado ebrio le convierte en un arma mortal.

Controles a cualquier hora del día a partir de este lunes 15

Para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, la Guardia Civil de Tráfico y las distintas policías municipales realizaran controles en todo tipo de carreteras y cascos urbanos a cualquier hora del día.

Según la Memoria 2024 de Hallazgos Toxicológicos en Víctimas de Accidente de Tráfico, casi la mitad (48,2 %) de los conductores fallecidos en carretera que fueron sometidos a autopsia dieron positivo en alcohol o drogas, por lo que Cremades ha recordado que "la única tasa segura es 0,0 %".

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, encargado del estudio, señala que el número de resultados toxicológicos positivos en conductores fallecidos ha ascendido un 7,2 % desde 2014.

A la espera de bajar la tasa de alcoholemia a 0,10 mg/l

Tráfico recuerda que el Congreso de los Diputados está tramitando la proposición de Ley sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol al volante para todos los conductores a 0,10 mg/l de aire esperado, alineándose así con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte.

Esta tasa ya está implementada desde hace años en países como Suecia y Noruega, dos de los países europeos que tienen los mejores datos del mundo en seguridad vial y siniestralidad, tal y como lo demuestran las cifras, subraya la DGT.

La bajada de la tasa de alcohol en aire espirado de 0,25 a 0,10mg/l realizada en Noruega y Suecia en 1990 y acompañada de otras medidas complementarias, supuso una reducción del 12 por ciento en los siniestros con víctimas, una disminución de un 8 por ciento de los siniestros mortales y una rebaja en un 16 por ciento de los casos de personas que conducían bajo los efectos del alcohol.