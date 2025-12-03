El hombre detenido tendría algún tipo de patología psiquiátrica

La víctima habría llamado a Emergencias porque su compañero de piso estaba nervioso y agresivo

Un hombre ha fallecido esta pasada noche en València al parecer por los golpes que le ha propinado su compañero de piso, que ha sido ya detenido, han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación. El agresor habría sufrido un brote psicótico.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo del caso, seg�ún las mismas fuentes, sin que hasta el momento haya más datos oficiales sobre las circunstancias del suceso.

Según apuntan medios locales, el homicidio habría tenido lugar en una vivienda del barrio valenciano de Nou Moles y el hombre detenido tendría algún tipo de patología psiquiátrica.

La víctima habría llamado a Emergencias porque su compañero de piso llevaba toda la tarde nervioso, muy agresivo y le había amenazado varias veces, según informa El Levante-EMV. En el momento de la llamada, el presunto agresor estaba amenazando con tirarse desde el balcón.

La Policía necesita la ayuda de los bomberos

La Polic�ía con la ayuda de los bomberos han tenido que entrar en la vivienda con una escalera de altura. Al acceder se han encontrado al detenido sobre la víctima, que estaba tirada en el suelo, cerca de la puerta. Los agentes creen que habría intentado huir sin éxito.

El agresor habría golpeado a su compañero de piso con una mancuerna en la cabeza. El cadáver de la víctima ha sido trasladado al anatómico forense para la autopsia.

La Policía ha tenido que sacar al detenido del piso en la misma cesta de los bomberos, ya que la entrada de la vivienda estaba bloqueada por la víctima. El agresor está ingresado, custodiado por la Policía, a la espera de que la unidad de psiquiatría lo valore.