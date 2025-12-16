Alberto Rosa 16 DIC 2025 - 18:14h.

Según la víctima, el hombre la habría encerrado en casa sin dejarla salir para asestarle varias puñaladas

Decretan prisión para el hombre que dio una paliza a su expareja en Motril, Granada: la mujer sigue grave

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa por intentar matar a su pareja a cuchilladas. Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, cuando los servicios sanitarios avisaron a la Policía Nacional de que había una mujer en un centro hospitalario que acababa de ser apuñalada por su pareja.

Según informa ‘Diario de Mallorca’, el episodio de violencia de género se produjo el sábado en el domicilio conyugal. Según la versión de la mujer, su pareja la encerró en casa y no le dejaba salir.

Fue entonces cuando el detenido cogió un cuchillo de la cocina y le asestó varias puñaladas en diversas partes del cuerpo como los brazos, la espalda y las manos. Tras un intenso forcejeo, esta pudo escapar y llamó a un familiar para que le acompañara a un centro hospitalario.

El hombre, en estado de shock, reconoció los hechos

Tras conocer los hechos, varias patrullas de la Policía Nacional se digirieron al domicilio. Allí, estaba la verja del jardín abierta y, tras tocar en varias ocasiones la puerta de acceso al interior, el varón les abrió la puerta. El presunto autor, en estado de shock, reconoció los hechos y dijo que el cuchillo estaba en la cocina, recoge Europa Press.

Los policías nacionales vieron que, efectivamente, allí se encontraba el arma. Por ello, se le detuvo por ser el presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Tras la detención, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para esclarecer los hechos y poder asistir a la víctima. Los agentes no hallaron denuncias previas a estos hechos interpuestas por la víctima.

Las mujeres víctimas de violencia de género y su entorno pueden contactar con el servicio 24 horas del IbDona a través del teléfono 900178989. También, está disponible el teléfono de atención a las víctimas 016 y, en caso de urgencia, el 112.