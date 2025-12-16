Logo de telecincotelecinco
El cadáver hallado cerca de Venta de Baños, Palencia corresponde al motorista desparecido en agosto

EuropaPress_7173225_agentes_lugar_donde_hallo_cadaver
Agentes, en el lugar donde se halló el cadáver. Europa Press
La Subdelegación del Gobierno ha confirmado que el cuerpo sin vida localizado el pasado domingo cerca de la localidad palentina de Venta de Baños corresponde al vecino de la localidad que había desaparecido el 26 de agosto.

Tras realizarse las oportunas verificaciones para la identificación de la persona fallecida, se ha confirmado oficialmente la identidad del cadáver, según informó la Subdelegación a través de un comunicado.

El cadáver fue localizado por un vecino el domingo por la mañana en un terraplén ubicado en la bifurcación de las autovías A-62 y A-67, entre una masa forestal. El testigo avisó de inmediato a los servicios de emergencias, que se desplazaron al lugar para comprobar los hechos y coordinar la investigación.

La desaparición del hombre, que había mantenido en vilo a la comunidad local desde finales de agosto, y el hallazgo de su cuerpo han generado consternación en Venta de Baños.

