La fuerza del viento ha arrancado las luces navideñas y ha arrastrado a tierra a varios barcos en La Cala

Un tornado o manga marina, como también se le llama a este fenómeno, ha azotado con vientos huracanados el litoral de Mijas (Málaga) esta madrugada, según las primeras estimaciones del Centro Meteorológico de Málaga. Los vientos de hasta 130 kilómetros por hora han destrozado toda la iluminación navideña de La Cala.

El Ayuntamiento de Mijas ha informado que La Cala ha sido el núcleo de población más afectado por la manga marina: ha sufrido el derribo de parte del alumbrado de Navidad, así como numerosos árboles han sido arrancados de raíz o han perdido las ramas. Algunos barcos han sido expulsados del agua y arrastrados a tierra por la fuerza del viento.

Los equipos municipales han estado trabajando desde la madrugada en la evaluación de daños y reparación de los desperfectos, mientras los Bomberos de Mijas han realizado siete salidas relacionadas con los efectos del temporal, principalmente por caídas de árboles, vallas y otros elementos.

La Policía de Mijas ha regulado el tráfico ante las incidencias provocadas por el tornado

La Policía Local, por su parte, ha asistido de manera continuada, asegurando las zonas afectadas, regulando el tráfico cuando ha sido necesario y realizando labores de información y coordinación en los distintos puntos con incidencias.

Hasta ahora se han contabilizado más de ocho vehículos con daños, una cifra que podría incrementarse a lo largo de este martes, conforme avancen las revisiones.