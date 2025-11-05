Un “tornado” sorprende en La Zarza, en Extremadura, y arrasa viviendas y calles

Alberto Rosa 05 NOV 2025 - 20:13h.

El tornado ha coincidido con el fuerte episodio de lluvias y viento que recoge buena parte de Extremadura

Una fuerte tormenta deja en Cáceres 18 litros en media hora e inunda la zona de la estación de autobuses

Compartir







El temporal que azota en Extremadura ha golpeado con dureza en la localidad pacense de La Zarza, donde un “tornado” ha dejado este miércoles daños materiales en los tejados de algunas viviendas, cuya caída de tejas y cascotes ha provocado daños en vehículos estacionados en las calles.

Según recoge EFE, el tornado ha coincidido con el fuerte episodio de lluvias y viento que recoge buena parte de Extremadura. En Cáceres, las lluvias han dejado calles anegadas y se ha inundado la zona de la estación de autobuses.

PUEDE INTERESARTE El temporal se cobra su primera víctima en Andalucía: muere el hombre al que le cayó un toldo en la cabeza cuando intentaba salvar a otro

En redes son varias las imágenes que han compartido los usuarios en las que se puede comprobar los efectos del tornado. El fenómeno meteorológico ha atravesado la población entre las 14:30 horas y las 15:00 horas sin provocar daños personales.

PUEDE INTERESARTE Una tromba de agua de 100 litros por metro cuadrado en una hora inunda Gandía y municipios cercanos

Sin embargo, ha dejado desperfectos en los tejados de unas 15 viviendas, roturas de cristales y de placas solares, daños en ehículos que estaban estacionados y la inundación de un sótano, han explicado a EFE fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Badajoz. Además, unas instalaciones deportivas exteriores y los muros de un solar vacío han resultado afectados.