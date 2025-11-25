El tornado se cebó especialmente con el condado de Harris

TexasTexas ha sido golpeada por un potente tornado que ha arrasado más de 100 viviendas en el condado de Harris, donde golpeó con especial virulencia, tal y como puede apreciarse en las imágenes captadas desde el lugar cuando todo empezaba a volar y desmoronarse a su paso.

La fuerza con la que irrumpió fue tal que distintos árboles vencieron a su intensidad, mientras techos y paredes también se vinieron abajo, arrancados en el camino de destrucción trazado por el tornado.

Múltiples daños en el condado de Harris tras el paso del tornado

El fenómeno se cebó con el condado de Harris, aunque, por el momento, y según un portavoz de la Oficina de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias de la región, Brian Murray, no se han registrado lesiones graves ni muertes. Todo ello después de que las autoridades se afanasen en comprobar si había alguna persona atrapada entre los escombros.

El tornado, eso sí, dejó “daños generalizados y significativos”, como ha expresado el alguacil Mark Herman, que enmarcó lo sucedido en el contexto de un “evento meteorológico severo”.

El tornado en Texas partió árboles y arrasó con un centenar de viviendas

El propio Servicio Meteorológico Nacional ha confirmado que un tornado azotó el condado, sin clasificar la intensidad del fenómeno, fruto de las tormentas severas que se han desarrollado en el área de Houston desde el lunes por la tarde.

La mezcla de las temperaturas cálidas con un frente frío, han explicado, dio lugar a un cóctel perfecto para la formación del tornado, que irrumpió con tal fuerza que arrasó con un centenar de viviendas a su paso.

No en vano, el campus de Servicios de Emergencia del Condado de Harris, como informa CNN, también se encontró en su trayectoria, sufriendo graves daños en su techo y sus paredes. Algunos trabajadores, incluso, se vieron sorprendidos mientras desarrollaban sus labores, pero no hubo que lamentar ninguna tragedia.

En el lugar, distintos árboles llegaron incluso a partirse debido a la fuerza del tornado, que aterrizó por momentos a los residentes de la zona.

Afortunadamente, todo pasó "muy rápido" y no se ha lamentado la pérdida de vidas. Ahora, y tras comprobar el alcance de los daños a vista de dron, las autoridades trabajan para repararlos al tiempo en que han solicitado a los residentes priorizar la seguridad y no circular por las zonas más afectadas. En algunas de ellas, reinan los escombros, con múltiples tendidos eléctricos también derrumbados.