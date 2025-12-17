Uno de los testigos le ofreció a la madre del pequeño y su pareja llevarlos en coche, a lo que contestaron que no

El novio de la madre del niño de Almería intentó engañarla y escapar tras el crimen: compró un billete de autobús a Madrid para el día siguiente

El caso de Lucca, el niño asesinado en la localidad almeriense de Garrucha, continúa siendo investigado. Unas imágenes grabadas por una cámara de seguridad demuestran que la madre del pequeño y su pareja actuaron juntos, ya que se les ve llevando el cadáver hasta el conocido búnker de la playa.

Ambos llevaron en brazos el cuerpo del pequeño tapado con una prenda. Tal y como ha sabido Informativos Telecinco, tres testigos que iban en coche vieron Bárbara y Juan David con el niño. Uno de ellos vio la cabeza de Lucas apoyada en el hombro del novio de la madre y a otro le llamó la atención que las piernas del niño iban al descubierto y hacía frío.

El tercero interactuó con ellos y se ofreció a llevarlos en coche, pero la madre se negó. Hay tres testigos que iban en coche. Uno de ellos vio la cabeza de Lucca apoyada en el hombro de Juan David, la pareja de la madre del pequeño, y a otro le llamó la atención que las piernas del niño iban al descubierto y hacía frío. El tercero incluso interactuó con ellos y se ofreció a llevarlos en coche, pero la madre dijo que no.

Los vecinos protestan ante los juzgados de Vera

Vecinos de Garrucha se han manifestado este miércoles a las puertas de los juzgados de Vera, encargados de este caso, para exigir la "pena máxima" para los responsables de la muerte del pequeño.

La convocatoria a esta concentración había sido difundida por redes sociales e invitaba a "alzar la voz" y acompañar a la familia en su reclamo de justicia. En torno a una veintena de personas se han sumado a la protesta. "Pedimos que todos los responsables reciban la pena máxima que corresponda por este crimen y que se entregue el cuerpo para poder darle una sepultura digna y adecuada", reza el mensaje publicado en Facebook, en consonancia con la petición que ha hecho el abuelo materno del pequeño.

Los vecinos han reclamado penas de prisión permanente revisable para los autores del crimen y que se siga investigando si hay responsabilidades de otras personas e instituciones por no actuar a tiempo ante las denuncias de malos tratos y la orden de alejamiento que pesaba desde octubre sobre la pareja de la madre.