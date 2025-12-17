El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado

Trece años por maltratar y violar a su pareja como "castigo" por hablar con un vecino: "A la próxima te rapo"

Compartir







El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Motril (Granada) ha confirmado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido como presunto autor de la brutal paliza que mantiene a su expareja en estado grave. El investigado tenía en vigor una orden de alejamiento, por lo que no podía acercarse a la víctima.

El hombre permanece en prisión desde el sábado pasado, cuando el juzgado de guardia decretó su ingreso provisional. Esta medida ha sido ahora ratificada por el Juzgado número 5 de Motril, que ha asumido la causa al ser competente en delitos de violencia sobre la mujer.

PUEDE INTERESARTE El novio de la madre del niño de Almería intentó engañarla y escapar tras el crimen: compró un billete de autobús a Madrid para el día siguiente

La víctima permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Granada, tras haber sido sometida a varias intervenciones quirúrgicas como consecuencia de la agresión.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la mujer había sido condenada el pasado mes de septiembre por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Motril por un delito de maltrato familiar, el mismo hombre que fue detenido el pasado 12 de diciembre en Dúrcal (Granada) como presunto autor de la agresión ocurrida cuatro días antes.

PUEDE INTERESARTE Detenido por la muerte violenta de un hombre de 77 años en Jerez tras una discusión en el interior de su vivienda

Como resultado de esa sentencia, tenía impuesta una orden de alejamiento respecto de su expareja

Ambos habían sido juzgados el 15 de septiembre por la presunta comisión de un delito de agresiones mutuas. Sin embargo, solo el hombre presentó un parte médico de lesiones, por lo que el fiscal mantuvo la acusación únicamente contra la mujer y retiró los cargos contra él.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Finalmente, la mujer aceptó la comisión de un delito de maltrato familiar y se conformó con una condena a 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad, cuatro meses de prohibición de acercamiento o comunicación con su pareja y la prohibición de portar armas durante ocho meses.

La agresión del pasado 8 de diciembre tuvo lugar en el domicilio familiar en el que la pareja había convivido con sus tres hijos, dos de ellos menores de edad. La investigación judicial tratará ahora de esclarecer si la víctima recibió la paliza tras una visita inesperada del presunto agresor o si, por el contrario, ambos habían reanudado la convivencia, a pesar de la orden judicial.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El presunto agresor fue localizado y detenido en el municipio de Dúrcal, donde intentó buscar refugio. Gracias a la intervención telefónica y tras un amplio dispositivo de búsqueda, los agentes lograron ubicarlo. Según el TSJA, al verse acorralado, el hombre acabó entregándose.