El presunto autor de los hechos, de 37 años de edad, mantenía un contacto íntimo con el fallecido y frecuentaba de forma habitual la vivienda

La Policía Nacional de Cádiz ha llevado a cabo en Jerez de la Frontera la investigación y detención del presunto autor de la muerte violenta de un vecino de 77 años, con el que habría mantenido una discusión en el interior del domicilio de la víctima. El cuerpo presentaba diversos traumatismos, compatibles con una agresión física de extrema violencia.

El presunto autor de los hechos, un hombre de 37 años, mantenía un contacto íntimo con el fallecido y frecuentaba de forma habitual la vivienda. Según todos los indicios recabados por los investigadores, la muerte se produjo tras una discusión entre ambos que derivó en una agresión física “muy violenta”, tal y como ha informado la Policía en una nota oficial.

La investigación se inició el viernes 12 de diciembre, después de que los familiares del fallecido denunciaran que llevaban varios días sin tener noticias de él. Tras acceder al inmueble, los agentes localizaron el cadáver en el interior de la vivienda.

Los primeros análisis realizados por los especialistas de Policía de la Comisaría de Jerez evidenciaron pruebas inequívocas de una muerte violenta,

Indicios que fueron posteriormente corroborados por la autopsia, practicada por la médico forense de los Juzgados de Jerez en el Instituto Anatómico Forense de Cádiz.

Un día después del hallazgo del cuerpo, los agentes localizaron y detuvieron al presunto autor, tras recabar suficientes pruebas e indicios sobre su implicación en los hechos. La muerte se habría producido en la madrugada entre el miércoles 10 y el jueves 11 de diciembre.

La investigación también ha revelado que el detenido mantuvo el cadáver en la vivienda durante varias horas, mientras limpiaba el interior “a conciencia” con el objetivo de borrar las huellas del delito. Además, en el teléfono móvil del fallecido los investigadores comprobaron que, horas antes de los hechos, había recibido amenazas de agresión por parte del presunto homicida, tras una serie de discusiones continuadas entre ambos.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número cuatro de Jerez durante la tarde del martes 16 de diciembre. El titular del juzgado decretó su ingreso en prisión provisional, siendo trasladado a un centro penitenciario de la provincia de Cádiz.