Tiroteo en Fuengirola: localizan impactos de bala en el cristal de un local

La Policía Nacional ya investiga el incidente con arma de fuego. No constan heridos ni detenidos

Detenido un profesor en Antequera, Málaga, por la presunta agresión sexual a una alumna: se acercó por la espalda y se restregó en pleno patio

Compartir







La Policía Nacional investiga un nuevo tiroteo este viernes en el centro de Fuengirola que, al parecer, se ha saldado sin personas heridas, aunque los agentes localizaron impactos de bala en el cristal de un local. Por el momento, tampoco constan detenidos, han informado fuentes policiales, informa el Diario Sur.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada que avisaba de un incidente con arma de fuego sobre las cinco de la madrugada en la avenida Condes de San Isidro. El alertante indicó que se habían oído al menos cuatro detonaciones y que no tenía constancia de que nadie hubiese resultado herido.

Por el momento, la investigación continúa abierta para tratar de dilucidar lo ocurrido y capturar los presuntos responsables.