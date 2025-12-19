Logo de telecincotelecinco
Andalucía

Tiroteo en Fuengirola: localizan impactos de bala en el cristal de un local

Archivo - Recursos de Policía Nacional, coches, coche de la Policía Nacional, coche policial
Una imagen de Policía Nacional. Archivo
La Policía Nacional investiga un nuevo tiroteo este viernes en el centro de Fuengirola que, al parecer, se ha saldado sin personas heridas, aunque los agentes localizaron impactos de bala en el cristal de un local. Por el momento, tampoco constan detenidos, han informado fuentes policiales, informa el Diario Sur.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada que avisaba de un incidente con arma de fuego sobre las cinco de la madrugada en la avenida Condes de San Isidro. El alertante indicó que se habían oído al menos cuatro detonaciones y que no tenía constancia de que nadie hubiese resultado herido.

Por el momento, la investigación continúa abierta para tratar de dilucidar lo ocurrido y capturar los presuntos responsables.

