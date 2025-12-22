Iván Sevilla 22 DIC 2025 - 11:40h.

Entre los ciervos muertos, los agentes observaron que algunos pretendían utilizarse como denominados trofeos

La batida debía centrarse únicamente en la caza de hembras para controlar las poblaciones de esta especie

Compartir







CádizLa Guardia Civil ha descubierto a 20 ciervos machos abatidos en un coto del término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz). Según ha aclarado, los cazadores solo tenían la autorización para matar a las hembras de este animal.

En una actuación de control de la caza furtiva detectaron esas irregularidades cometidas cuando se personó una patrulla en el lugar donde se debía llevar a cabo la revisión veterinaria. Los agentes observaron incluso que algunos ejemplares iban a utilizarse como trofeos.

PUEDE INTERESARTE Investigan a tres cazadores furtivos por matar en el Guadalquivir al pato más amenazado de Europa

Por lo tanto, también en ese aspecto se estaba incumpliendo las condiciones del permiso que había dado la Junta de Andalucía. Ya que los cazadores únicamente podían abatir a las hembras, en una actividad para la mejor gestión de las poblaciones de la especie.

Las consecuencias de saltarse la normativa

Desde el SEPRONA intervinieron todos los ejemplares abatidos para su posterior retirada por parte de una empresa autorizada para la gestión de subproductos animales, destinados a su destrucción conforme a la normativa SANDACH.

PUEDE INTERESARTE Investigan a dos cazadores furtivos por abatir y decapitar a un ciervo en Sevilla

Según ha justificado la Benemérita, las consecuencias de saltarse la normativa de Caza y de Sanidad Animal de Andalucía pueden ser causar desequilibrios en la estructura de la población del ciervo y el empobrecimiento genético de la especie.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Incluso puede generar problemas de comportamiento por la falta de machos adultos en el entorno natural y otros impactos ecológicos indirectos. Los agentes que levantaron el acta de lo sucedido in situ han informado al organizador de la actividad cinegética y al responsable del coto.

Igualmente, se comunicarán las infracciones cometidas al departamento de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por si considera aplicar algún tipo de sanción o multa en función de los hechos acontecidos en el municipio gaditano.