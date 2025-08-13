Investigan a tres cazadores furtivos por matar en el Guadalquivir al pato más amenazado de Europa
Los agentes sorprendieron a los vecinos de Cádiz con varios ejemplares de patos abatidos cerca de La Puebla del Río
En España actualmente solo hay 75 parejas de cerceta pardilla, un ave en situación crítica de existencia
SevillaTres cazadores furtivos han sido investigados, según ha informado la Guardia Civil, por matar en Sevilla, en una zona del Guadalquivir, al pato más amenazado de Europa: la Cerceta Pardilla.
El Seprona, que ya investigó a dos personas también por abatir y decapitar a un ciervo en territorio sevillano, colaboró con Agentes de Medio Ambiente de la Junta para dar 'caza' a los sospechosos.
En la denominada 'Operación PARZETA', lograron identificar a un grupo de vecinos de Cádiz provincia que habían estado abatiendo animales como un ejemplar protegido y en peligro de extinción.
Suele habitar el espacio de marismas del río Guadalquivir, un paraje de alto valor para el ecosistema dentro del Parque de Doñana. Forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).
Precisamente en las proximidades al cauce, en el término municipal de la Puebla del Río, fueron sorprendidas las tres personas implicadas en la caza ilegal. Llevaban varios patos muertos tras ser abatidos.
Además, portaban armas largas y diverso material que utilizaban para capturar aves acuáticas. Desde la Benemérita destacan que están acusadas de un presunto delito medioambiental contra la flora y fauna.
Solo quedan 75 parejas de Cerceta Pardilla
Según ha detallado también el propio Instituto Armado, actualmente se tienen registradas únicamente 75 parejas de Cerceta Pardilla, cuyo nombre hace referencia al color pardo de su plumaje.
Está considerada como una de las nueve especies en situación crítica, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Desde SEO/BirdLife explican que es uno de los patos "emblemáticos" de nuestra fauna.
"Su característica 'coleta' y su profuso moteado la hacen inconfundible", junto a sus plumas. Suele vivir en las marismas del Guadalquivir e igualmente en humedales de El Hondo, en Alicante.
Reiteran que "sufre la falta de agua en periodos de sequía, episodios de botulismo y muerte en nasas cangrejeras". Unas amenazas a las que habría que añadirles la mano del hombre, por la caza furtiva.